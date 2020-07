TV-Koch und Bernhard Zimmerl kochten für guten Zweck .

Kochen für das SOS Kinderdorf stand im Foggy-Mix am Programm: Küchen TV-Promi, Initiatorin und langjährige SOS-Kinderdorffreundin Renate Zierler kocht das ganze Jahr hindurch gemeinsam mit hochkarätigen Küchenpromis quer durch Österreich. Am Dienstag war die Aktion „Mit Haube & Herz! Koch mir was von früher“ in Waidhofen zu Gast.