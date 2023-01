FF Dietmanns: Fahrzeug stationiert

Neben dem Hilfeleistungsfahrzeug 2 mit Waldbrandausrüstung (HLF 2 WB), welches in Blumau an der Wild stationiert wurde, verfügt der Bezirk nun auch über ein Vorausfahrzeug Allrad mit Waldbrandausrüstung (VFA WB) in Form eines Ford Pickups von Magirus Lohr. Bei der Vorstellung des Fahrzeuges wurde von Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger vor allem die Wichtigkeit des Waldbrandsonderdienstes angesprochen.

Das zu 100 Prozent vom Landesfeuerwehrverband NÖ geförderte Fahrzeug bietet Platz für vier Personen und kann aufgrund der verbesserten Geländegängigkeit - in Form von mehr Bodenfreiheit und Spurverbreiterung - auch in schwierigem Terrain bewegt werden. Falls das Fahrzeug doch hängen bleiben sollte, kann mithilfe der Seilwinde eine Selbstbergung durch geführt werden.

Mit einem 300 Liter Wassertank, einer kraftstoff betriebenen Pumpe, einigem Schlauchmaterial, Löschrucksäcken sowie Schanz- und Waldbrandwerkzeugen auf der Ladefläche ist der Pickup für die Bodenfeuer- und Glut nestbekämpfung bestens geeignet.

