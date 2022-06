Jubiläum für Skiclub Rossa

Werbung

Einen Skiclub in einer Landschaft mit zarten Hügeln würde wohl kaum wer vermuten. Noch dazu in einem Ort, wo es nicht einmal einen Skilift gibt. In Rossa bei Weikertschlag ist das jedoch seit über 55 Jahren Tatsache. Das halbrunde Jubiläum wäre schon 2020 gewesen, aus bekannten Gründen konnte es erst jetzt mit einem fulminanten Fest gefeiert werden. Weil derzeit drei Musiker vom Skiclub Rossa - Daniel Bauer, Christoph Piffl und Michael Valenta bei der Militärmusik NÖ spielen, bot man zum Festakt ein Konzert der Kapelle an.

Schon Anfang der 1960er richtete das Ländliche Fortbildungswerk – heute Landjugend - Skirennen in der Gegend aus, bei denen auch Teilnehmer aus Rossa am Start waren. Irgendwann wuchsen diese altersmäßig aus der Organisation heraus, darum entschied man sich, einen eigenen Verein auf die Beine zu stellen. Bei den Rennen herrschte damals Volksfeststimmung, erinnert sich der erste Obmann Johann Anton. Damals bestand der Bewerb noch aus einer Kombination aus Slalom auf der Teufelsleitn und Abfahrt auf der Sonnleitn.

Seit dem Jahr 1970 werden nur mehr Abfahrtsläufe mit zwei Durchgängen gefahren. Die nur 300 Meter lange Strecke erweist sich jedoch als tückisch. Von der Startrampe, die früher einmal eine alte Dreschmaschine war, muss man viel Schwung für das flache Gleitstück mitnehmen. Danach waren jedoch zwei Geländestufen mit Sprüngen zu bewältigen. Da passierte es immer wieder, dass Fahrer im Sturz die Zielzeitnehmung auslösten. Der Streckenrekord liegt übrigens bei 18,49 Sekunden von Angstgegner Franz Erhart. Ausgiebig gefeiert wurde anfangs im Gasthaus Strobl, später im Feuerwehrhaus.

Herausforderung Klimawandel

Doch der Klimawandel stellt den Skiklub vor eine Herausforderung. Zuletzt gab es 2017 ein Rennen. Trotz allem ist der Klub mit seinen rund 150 Mitgliedern aktiv. Es werden gemeinsame Skiausflüge organisiert, bei denen manchmal zwei Busse unterwegs sind. Um den Nachwuchs braucht man sich auch keine Sorgen machen. Neugeborene von Vereinsmitgliedern werden bei der nächsten Sitzung gleich als Mitglieder angemeldet.

Im Zuge des Festakts wurden - musikalisch umrahmt von den Rossinger Musikanten – die Gründungsmitglieder des Skiclubs gebührend geehrt und die Festschrift zum Jubiläum präsentiert. Zudem wurde die neue Zielhütte von Pfarrer Pius Klaus Ulrich gesegnet.

Bürgermeister Rudolf Mayer bedankte sich bei dem Verein für sein jahrzehntelanges Engagement und wünschte den „Rossingern“ auch künftig ein funktionierendes Miteinander.

