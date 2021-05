Die einen üben sich bereits in großer Vorfreude, für die anderen ist die bevorstehende Euro so irrelevant wie nie zuvor. Die NÖN machte einen Rundblick in die Gefühlswelt der Waldviertler Sportfans.

„Die Vorfreude ist bei mir aufgrund der Corona-Situation auf keinen Fall verflogen. Ich freue mich sehr auf die EM. Für die UEFA wird sie natürlich eine riesige Herausforderung, und es hat mich schon überrascht, dass man daran festgehalten hat, sie in so vielen Ländern auszutragen und das nicht auf zum Beispiel zwei reduziert hat“, sagt etwa Gerhard Lamatsch, Obmann des SV Windigsteig.

Im Gegensatz zur Endrunde 2016, bei der er die Österreich-Spiele gegen Portugal und Island in Paris vor Ort besucht hat, verzichtet er diesmal auf eine Reise. „Ich hätte schon vorgehabt, mir das Spiel Österreich gegen Holland in Amsterdam und ein Spiel von Österreich in Bukarest anzusehen. Aber das lasse ich.“

Dieses mal bei manchen ohne Panini-Pickerl

Andere wiederum haben noch keine persönliche Euphorie entwickelt. „Steht ein Großereignis auf dem Programm?“, scherzt LAZ-Waldviertel-Vorstufenleiter und SC-Zwettl-Sport direktor Helmut Lamatsch. „Panini-Pickerl sammle ich keine.“ Ein ernsterer Lamatsch bringt auf den Punkt, was derzeit viele Funktionäre beschäftigt: „Das Hauptinteresse gilt jetzt dem eigenen Verein. Hier gibt es genug zu tun.“

Eine Aussage, die sich mit vielen seiner Kollegen deckt. „Irgendwie fehlt der Amateurfußball für eine echte Euphorie“, sagt etwa Eggenburg-Sektionsleiter Andreas Höfler. „Bundesliga und 2. Liga haben zwar gespielt. Aber dass es eine echte Euphorie gibt, dazu braucht es auch den Fußball abseits davon.“ Auch Waidhofen-Obmann Andreas Hanisch gibt dem eigenen Verein und der Arbeit – Stichwort „Präventionskonzepte“ für die bevorstehende Meisterschaft – den Vorrang gegenüber der Euro.

Bedenken aufgrund der Pandemie

Das sieht auch Gerhard Schnabel, Trainer des 2.-Klasse-Teams Waldhausen, so: „Ich denke, dass die EM ein wenig untergehen wird im Schatten der Pandemie, beziehungsweise der Berichterstattung darüber. Jetzt geht es noch hauptsächlich darum, dieses Virus in den Griff zu bekommen und die Impfungen durchzubringen.“ Der Fokus liege für ihn jetzt eher auf dem Verein. „Das ist schon für alle eine große Freude, endlich wieder spielen zu dürfen. Mit diesem Gefühl kann nicht einmal eine EM mithalten“, schildert Gerhard Schnabl.

Auch bei Landesligist Amaliendorf fand der Trainingsauftakt statt. Sektionsleiter Michael Pichler muss sich intern um genug Dinge kümmern, hat noch keine Zeit für Euro-Gedanken: „Mitte Juni geht‘s los, oder? Da ist noch etwas Zeit, um vielleicht doch Euphorie aufkommen zu lassen.“ Anders sieht es Schrems-Trainer Patrik Wunsch: „Die Vorfreude ist bei mir schon groß, vor allem weil Österreich dabei ist. Den Kader von Teamchef Franco Foda finde ich okay, es ist eine gute Mischung von Routiniers und jungen Spielern. Ganz wichtig finde ich, dass Zuschauer zugelassen sind. Die werden für die nötige Atmosphäre sorgen.“

Manche schauen sich sogar ein Spiel live vor Ort an

Wo bleibt die EM-Stimmung? Irnfritz-Sektionsleiter Günter Spitaler spürt eine gewisse Vorfreude: „Hoffentlich können dann auch wirklich Fans in den Stadien dabei sein, damit Stimmung aufkommt.“ Als Waldviertler freut er sich natürlich, dass mit dem St. Leonharder und ehemaligen Horn-Nachwuchsspieler Christoph Baumgartner ein Waldviertler im vorläufigen Euro-Kader der österreichischen Nationalmannschaft steht.

Auch, wenn es derzeit noch ein Bangen um den Hoffenheim-Legionär gibt – denn „Baumi“ laboriert noch an einer Verletzung. Als Schulwart in der Horner Volksschule ist Spitaler auch ein Kollege von der dortigen Lehrerin Sabine Baumgartner, Mutter des angesprochenen Christoph Baumgartner.

Sie reist zu Österreichs erstem Spiel nach Bukarest, wenn es gegen Nordmazedonien geht. „Als fußballbegeisterter Mensch freue ich mich natürlich sehr auf die EM. Dadurch, dass sich Österreich qualifiziert hat, ist die Freude noch größer.“

Dass trotz der Corona-Pandemie eine Fußball-Großveranstaltung stattfindet, ist für Sabine Baumgartner in Ordnung: „Man kann sicher darüber diskutieren, ob es nicht wichtigere Dinge in dieser speziellen Zeit gibt. Andererseits glaube ich schon, dass so ein europaweites Ereignis die Menschen von Corona ablenkt, sie auf andere Gedanken bringt bzw. bei dem einen oder anderen Freude in den Alltag bringt.“

„Endlich wieder gute Spiele jeden Tag!“

Apropos Freude: die ist etwa bei Markus Reiss, dem Horner Nachwuchsleiter groß: „Endlich wieder gute Spiele jeden Tag, einen ganzen Monat lang. Das ist in Coronazeiten gesellschaftlich und emotional für alle Sportfans sehr wichtig.“ Reiss wird sich die Euro live in einem Stadion geben: „Ich habe das Glück, bei zwei Spielen in Ungarn dabei sein zu können: Ungarn gegen Frankreich und ein Viertelfinalspiel stehen auf dem Programm.“ Gilbert Lagler, Sektionsleiter aus Kottes, schließt sich Reiss an: „Ich freue mich darüber, dass gekickt werden kann und dass man einen Monat lang im Fernsehen was zum Anschauen hat.“