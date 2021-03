Die Knospen sprießen. So langsam blüht und duftet es. Der Frühling kann kommen. Die vielen Gartenbesitzer können sich freuen, dass dem Winter endlich die Puste ausgeht. Die wärmeren Temperaturen sind auch bitter nötig, um in der Natur wieder etwas Abstand vom Corona-Chaos zu gewinnen. Die NÖN hat nachgefragt, welche Gartentrends 2021 auf uns zukommen.

Denn eines ist klar: Seit dem Vorjahr hat auch der Garten einen völlig neuen Status erreicht. „Man merkt extrem, dass die Österreicher weniger auf Urlaub fahren“, schildert Stefanie Bauer-Polt von der Baumschule Bauer in Merkengersch. Unter dieser Voraussetzung hätten zahlreiche Menschen ihren grünen Daumen völlig neu entdeckt. Zudem sei der Trend hin zur teilweisen Selbstversorgung stark zu spüren. „Gemüsepflanzen sind gefragter denn je und auch unsere Obstbäume gewinnen an Beliebtheit“, erklärt Bauer-Polt.

„Viel mehr Menschen als üblich, wollen ihren Garten zur eigenen privaten Ruheoase machen.“ Rupert Gruber

Gerade die Obstbäume würden oft als Geschenke gekauft werden. Neben den wohlbekannten Standartsorten gibt es in der Baumschule einen sogenannten „Familienobstbaum“. Auf so einem Baum wachsen gleich mehrere Sorten einer Frucht. So vereint die Apfelvariante Sommer-, Herbst- und Winteräpfel auf einem Stamm. „Damit hat man eine vielfältige Auswahl, auch wenn man nur wenig Platz im Garten hat“, meint Bauer-Polt. Die Äpfel seien auch über einen längeren Zeitraum erntbar. Das heißt konkret frische Äpfel von Juli bis Oktober. Etwas Zeit muss man allerdings schon einplanen, bevor der gekaufte Baum dann auch seinen Ertrag bringt. Drei bis fünf Jahre nach dem Einpflanzen könne man mit den Früchten rechnen.

Obstbäume auch

beliebt im Kleinformat

Eine weitere platzsparende Variante sei das „Säulenobst“. „Das sind sehr schlanke Bäume in Säulenform. Die werden auch nicht so groß und können im Topf gepflanzt auch auf der Terrasse stehen.“ Hier gibt es ebenfalls alle gängigen Fruchtsorten wie Apfel, Birne, Zwetschke, Marille oder Kirsche. Auswahl gibt es also genug und das würde gut ankommen. „Ich bin fasziniert, wie viele Obstbäume seit dem Vorjahr gekauft werden“, offenbart Bauer-Polt.

Man kann nicht von Trends sprechen, ohne auch auf die Gartenpflanze des Jahres 2021 einzugehen. Diese wird jedes Jahr von den österreichischen Baumschulen gewählt. Heuer ist eine Heidelbeere auf der Spitze des Siegertreppchens, und nicht nur irgendeine Heidelbeere. „Heidelbert“ heißt die Superfrucht. „Dieser Bärenstrauch wird um einiges größer als die Wildwachsenden“, erklärt Bauer-Polt. Bis zu zwei Meter würde „Heidelbert“ groß werden. Auch die Früchte hätten mehr Volumen als der wilde Pendant. Praktisch, denn so erspart man sich Zeit und Mühe beim Brocken.

Egal, worauf die Wahl fällt. Gerade jetzt sei die beste Zeit, um eine neue Pflanze einzusetzen. „Die Monate von März bis Juni sind ideal“, meint Bauer-Polt. Wobei es natürlich keine festen Regeln gibt und fast das ganze Jahr über eingepflanzt werden kann. Momentan müsse man allerdings noch ein wenig auf das Wetter aufpassen. Schließlich macht der April doch hin und wieder Ärger mit stark schwankenden Temperaturen. „Bei unseren Pflanzen sollte das aber kein Problem sein, die sind waldvierteltauglich.“ Aufpassen müsse man nur mit dem Gemüse, das doch empfindlicher sei.

Gerade bei den Nutzpflanzen sind wir bei einem weiteren wohlbekannten Trend angelangt. Es ist kein Geheimnis. Das Hochbeet ist nach wie vor beliebt. „Es ist für viele Menschen einfach enorm praktisch. Man kann Gemüse auf kleiner Fläche anbauen und die aufrechte Arbeit ist rückenschonender.“

Dass der eigenen Garten in Corona-Zeiten stark in den Fokus gerückt ist, kann auch der Groß Sieghartser Lagerhaus-Chef Rupert Gruber bestätigen: „Viel mehr Menschen als üblich, wollen ihren Garten zur eigenen privaten Ruheoase machen.“ Gerade Gartenmöbel und Griller würden sich seit dem letzten Jahr extrem gut verkaufen. „Jeder verbringt plötzlich mehr Zeit im Garten. So langsam kommen jetzt auch wieder die Frühlingsgefühle auf“, meint Gruber. Bei den Pflanzen selbst seien die Kunden momentan noch vorsichtig. Da wären die winterharten Primeln, Violen und Polsterstauden noch an erster Stelle, da das Wetter vor allem nachts noch nicht ganz frostsicher ist. (Weiter geht es auf Seite 4)