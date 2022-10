25 Jahre Pro Pet: Von 12 auf 300 Mitarbeiter

Gleich mehrere Gründe zum Feiern hatte die Pro Pet Austria GmbH am vergangenen Freitagabend. Im Zentrum des „Oktoberfestes“, zu dem der Tierfutterhersteller seine Mitarbeiter einlud, standen wie immer bei dieser Feier die Beschäftigten.

Mit zwölf Mitarbeitern begann vor 25 Jahren die Geschichte von Pro Pet Austria in Gastern: „Wir haben damals einen maroden Konkursbetrieb mit dem Ziel übernommen, daraus einen Vorzeigebetrieb der Region zu machen“, erinnerte sich Geschäftsführer Gerald Wais an die Anfänge der Firma. Dieses Ziel wurde im Laufe von zweieinhalb Jahrzehnten nicht nur erreicht, sondern deutlich übererfüllt.

Pro Pet Austria beschäftigt heute mehr als 300 Mitarbeiter, ist mit modernsten Produktionsanlagen ausgestattet und über die Grenzen Österreichs hinaus als Leitbetrieb und Produzent für namhafte Tierfuttermarken bekannt. „Mit diesem Fest sagen wir heute Danke an alle Mitarbeiter, die in diesen herausfordernden Zeiten zur Firma gestanden sind und stehen, die unermüdlich in Form von Überstunden im Einsatz waren und Verständnis für Veränderungen hatten“, wandte sich Wais an die Beschäftigten.

Der gemeinsame Weg, der vor 25 Jahren begonnen wurde, habe zu stetigem Wachstum geführt. „Wir sind immer noch am Weg, wir haben Visionen, die ihr alle euch erarbeitet habt. Wenn wir alle so weitermachen wie bisher, jeden Tag ein bisschen besser werden, dann wird es auch in Zukunft gut weitergehen“, betonte Wais.

Fleischerei-Zubau in Endphase der Errichtung

Eine dieser Visionen, die sich gerade in der Umsetzungsphase befindet, ist der Fleischerei-Zubau mit einem 1.000 Tonnen-Tiefkühler für Fleisch und Verarbeitungslinien mit den größten verfügbaren Industrie-Maschinen. „Hier muss ich mich bei allen zuständigen Personen und Firmen bedanken, dass die Umsetzung ohne größere Verzögerungen im Laufen ist“, berichtete Wais. Und wie bei Pro Pet Austria üblich, wird schon an die nächste Baustelle gedacht, bevor die aktuelle abgeschlossen ist: „Wir arbeiten mit der Planungsgruppe bereits am nächsten Projekt“, kündigte Wais an, ohne Details zunennen. Dass die Firma indiesen Tagen ihr 25-jähriges Bestandsjubiläum feiert, war das I-Tüpfelchen der Feierlichkeiten.

Wie auch in den vergangenen Jahren wurde die Gelegenheit genutzt, langjährige Mitarbeiter zu ehren. Zwei Mitarbeiter konnten das gleiche Dienstjubiläum wie die Firma feiern: Christa Hartl und auch Gerald Wais höchstpersönlich, der kurze Zeit nach der Gründung die Geschäftsführung übernommen hatte.

