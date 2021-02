Die Frau wurde nach Angaben des Bezirkskommandos mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Waidhofen a. d. Thaya transportiert. Im Objekt hatten sich auch zwei Kinder befunden. Sie brachten sich aber rechtzeitig in Sicherheit. Tiere waren nach Angaben der Helfer nicht in Gefahr.

Bei dem Brandereignis standen insgesamt sieben Feuerwehren mit 84 Mitglieder im Einsatz. Das Rote Kreuz Waidhofen/Thaya und Heidenreichstein war mit drei Rettungstransportwagen, einem Notarztteam sowie einem Bezirkseinsatzleiter vor Ort. Von Seiten der Polizei standen zwei Streifen und ein Bezirksbrandermittler im Einsatz.