Blues, Jazz und Folk mit Hans Theessink

Werbung

Vier verschiedene Gitarren brachte er mit, eine davon aus Stahl – Hans Theessink, 1948 in Holland geboren, seit 40 Jahren in Wien lebender Blues-Gitarrist, war am Freitagabend auf der Bühne des Kommunalzentrums zu Gast. „Wir werden einen erinnerungswürdigen Abend erleben“, versprach Ernst Köpl, seines Zeichens umtriebiger Organisator, Musiker und Kulturvernetzer, vor dem Konzertbeginn zu Recht.

Mit dem „Key to the Highway“ begab sich Hans Theessink auf die musikalische Reise, blickte mit „Big Bill’s Guitar“ auf seine Zeit in Chicago zurück und zeigte in „Wishing Well“ tiefe Gefühle. Im „Virus Blues“ beklagte er, dass ebendieses Virus keine Gnade kenne. Den Song komponierte er 2020 in Wien, als aus den sattsam bekannten Gründen die Grenzen geschlossen und keine Auftritte möglich waren. Auf eine andere US-Straße als zu Beginn begab sich Theessink etwas später, diesmal auf den „61 Highway“, der ihn von Chicago zum Golf von Mexiko führte.

Mit hintergründigem Humor und ebensolchem Lächeln erzählte der Ausnahmekünstler launige Anekdoten aus seinem Musikerleben: Auf einem Schiff, auf dem er als Musiker angeheuert war, sang Hans Theessink aus Frust über das musikalische Desinteresse der Passagiere das Lied „Greensleeves“ in 382 (!) Strophen. 1992 spielte er im Vorprogramm von Johnny Cash, einem der berühmtesten US-amerikanischen Country-Sänger, der mit seiner Band vorab in der gemeinsamen Garderobe unentwegt musizierte und dann den damals in den USA vergleichsweise noch wenig bekannten Theessink fragte: „Is it okay that we sing?“.

Die Freiheit ist ein wundersames Tier

In Memoriam seines Musikerfreundes und Liedermachers Georg Danzer spielte Hans Theessink dessen Song „Die Freiheit“, der die weise Erkenntnis in sich birgt, die Freiheit sei ein „wundersames Tier, man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg.“ Wenige Wochen vor seinem viel zu frühen Tod hat Georg Danzer seine Lieblingsgitarre an Theessing überreicht und ihn gebeten: „Pass gut auf mein Baby auf!“.

Mit dem Dialektlied „Ka Idee“ zollte Theessink auch dem kürzlich verstorbenen Willi Resetarits Tribut, mit dem er einige Platten eingespielt hat.

Allgegenwärtig spürbar ist Hans Theessinks Liebe zum Traditional Blues, großartig sein Gitarrenspiel und unverwechselbar seine dunkle, sinnliche Stimme. Die zum Mitsingen animierten Konzertbesucher zeigten ihre Begeisterung durch nicht enden wollenden Applaus und Standing Ovations.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.