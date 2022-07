E-Mobilität: Grünes Vorzeigeprojekt

Werbung

Ella, ein Pionier in der Ladeinfrastruktur, und Pro Pet mit dem Produktionsstandort in Gastern, Tiernahrungsproduzent mit ausgeprägtem Umweltbewusstsein, leisten einen gemeinsamen Beitrag zur Förderung der nachhaltigen E-Mobilität. Pro Pet hat ja schon bislang bewiesen, dass Ökologie in dem Unternehmen großgeschrieben wird: Die Wärmeenergie wird durch ein eigenes Biomasse-Kraftwerk produziert, eine Photovoltaikanlage gewährleistet die Stromversorgung. Auch der Firmenfuhrpark besteht bereits zu einem großen Teil aus Elektrofahrzeugen. Und dafür hat sich Pro Pet als Partner einen kreativen Pionier in der E-Mobilität gewählt: ella, ein Unternehmen im Besitz des Energiewende-Unternehmens W.E.B.

Für ella ist es das bisher größte Projekt im Ausbau der E-Infrastruktur. Zehn Ladestationen mit insgesamt 21 Ladepunkten stehen den Besuchern des Pro Pet-Produktionsstandortes in Gastern zur Verfügung. Für Mitarbeiter ist das Laden derzeit kostenlos, zur Freischaltung werden Mitarbeiterchips verwendet. Die Ladestationen werden zentral von ella überwacht.

So ist eine konstruktive regionale Partnerschaft im Zeichen des Umweltschutzes entstanden, ein grünes Vorzeigeprojekt für zwei Unternehmen, denen es gelungen ist, ihren stetigen Wachstumskurs mit dem Klimaschutz zu vereinbaren.

