Zur Enthüllung eines neu im Kreisverkehr Gastern aufgestellten Kunstwerkes lud die Gemeinde mit dem Verschönerungsverein am 21. Oktober.

Dort wo bis jetzt das Maskottchen der Landesfeuerwehrbewerbe, der Tiger, den Kreisverkehr geschmückt hat, steht jetzt der von Reinhard Puchinger gestaltete Stein. Der bekannte Trommelbauer aus der Gemeinde meißelte auf der einen Seite des Steins den inneren Teil des Gemeindewappens ein und auf der anderen Seite eine Sonne. Der Tiger ist ins Ortszentrum gewandert.

Bürgermeister Roland Datler sprach von einem schönen, verbindenden Gemeinschaftsprojekt, das hier entstanden ist. Der Kreisverkehr sei ein viel diskutiertes verkehrstechnisches Projekt gewesen, um das es in letzter Zeit ruhig geworden ist. Natürlich sei auch darüber spekuliert worden, wie er letztendlich gestaltet wird. Darum zeigte er sich froh darüber, dass der Vorschlag zur Gestaltung von Reinhart Puchinger gekommen sei, den er gerne aufgegriffen habe und der in Verbindung mit dem Verschönerungsverein unter Hedwig Dietrich umgesetzt wurde.

"Es war ein Wunsch von mir, etwas in die Gemeinde einzubringen"

„Ich habe mich sehr gefreut, dass mein Vorschlag von der Gemeinde angenommen wurde“, meinte Reinhard Puchinger in seiner Ansprache. „Es war ein Wunsch von mir, etwas in die Gemeinde einzubringen, und nachdem ich schon erste Erfahrungen mit einem Stein gemacht hatte, habe ich das Projekt angeboten. Bei der Wahl der Motive habe ich mir überlegt, dass die ankommenden Autofahrer nicht nur mit einem ‚Griaß eich‘ begrüßt werden, sondern mit einem Symbol der Gemeinde. Und beim Verlassen des Ortes will ich mit der Sonne den Besuchern Kraft und Energie mitgeben.“

Reinhard Puchinger bekam im Zuge des Festaktes noch ein Metallschild überreicht, das darauf hinweist, dass er der Gestalter des Steins ist. Dieses wurde abschließend neben dem Stein angebracht.

Der Tiger wanderte in das Ortszentrum, in die Bachzeile und steht nun gegenüber dem Feuerwehrhaus.