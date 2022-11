Eröffnung: Ein Gemeindezentrum für alle

Werbung

„Fast genau auf den Tag vor drei Jahren, am 17. November 2019, haben wir uns hier zum Spatenstich versammelt“, erinnerte Bürgermeister Roland Datler anlässlich der Eröffnung des Gemeindezentrums am 25. November. Im Zeitraffer bot Architekt Rudolf Schwingenschlögl anhand von Bildern einen Überblick über die drei Baujahre und betonte: „Es war teilweise anstrengend und herausfordernd, den Umbau während des laufenden Betriebes durchzuführen. In mehreren Etappen haben wir das Projekt aber erfolgreich umgesetzt“, lobte er vor allem auch die Mitarbeiter der Firma Talkner.

„Das Budget konnte mit rund 3,5 Mio. Euro trotz der schwierigen Lage in den letzten Jahren sogar minimal unterschritten werden“, hob Schwingenschlögl die Handschlagqualität und freundschaftliche und lösungsorientierte Arbeitsweise aller Beteiligen hervor. „Ich glaube, Bürgermeister Datler war bei jeder Baubesprechung dabei. Das gibt es selten!“

„Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Belebung des Ortskerns“, setzt Roland Datler auf die neu geschaffene Infrastruktur mit Gemeindeamt, Bücherschrank oder Begegnungszone und verkündete, dass auch bereits sechs der zwölf im Gebäude untergebrachten Wohnungen mit Hauptwohnsitzern belegt seien. „Wir können in unserer Gemeinde mit Zuversicht in die Zukunft sehen und das Leben mit Optimismus angehen“, betonte er.

„Der Täter kehrt an den Tatort zurück“, eröffnete Landesrat Ludwig Schleritzko und verwies darauf, dass er auch beim Spatenstich vor drei Jahren bereits dabei war. „Die Gemeinde Gastern hat die Herausforderung gut gemeistert, und auch die Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr hat sich bewährt“, bekräftigte Schleritzko, dass die Anliegen der Menschen ernst genommen werden müssten, und drückte die Hoffnung aus, dass das neu gestaltete Gemeindeamt eine Zentrale des Miteinanders von Vereinen, Fraktionen und Generationen werden möge.

