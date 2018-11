Große Freude bei Auszweit-Wirt Klaus Hölzl: Nachdem es beim ersten Versuch im Vorjahr knapp nicht geklappt hatte, wurde er heuer vom Gourmetführer „Gault Millau“ mit 13 Punkten bewertet und erreichte damit erstmals eine der begehrten Hauben.

Besonders hervorgehoben wird in dem Gourmetführer, dass Hölzl so „konsequent auf eine regionale Linie setzt, dass es einen nicht kalt lassen kann“.

"Authentischer, rarer Genuss"

So bezeichnen die Tester den geräucherten Rogen vom Karpfen als „authentischen, raren Genuss“. Sehr viel Waldviertel entdeckten sie in der geeisten Erdäpfelsuppe mit lokalem Leindotteröl, auch die Vanillecreme auf Buchweizenbiskuit mit Erdbeeren, weißem Mohn und Brennessel schmeckte den Testern ausgezeichnet. Gelobt wird auch, dass man in der Auszeit sogar Nackthafer bekommen kann, zum Beispiel in Form von Butterbröseln zu den Topfenknödeln.

Sehr positiv klingt auch der Schlusssatz des Gourmetführers: „Und was essen Kinder im Waldviertel? Fischstäbchen vom Karpfen natürlich!“

Klaus Hölzl jedenfalls ist sehr stolz, bereits im dritten Jahr des Bestehens der „Auszeit“ die angestrebte Haube erreicht zu haben. Bei dieser Gelegenheit spendet er vor allem seinem Team großes Lob, von dem er immer zu hundert Prozent unterstützt wird.

Auf jeden Fall gibt es durch die Auszeichnung der „Auszeit“ im Bezirk Waidhofen erstmals ein zweites Haubenlokal. Damit hebt sich der Bezirk gastronomisch doch ein bisschen von den anderen Waldviertler Bezirken ab, denn in Gmünd gibt es kein Haubenlokal, in den Bezirken Zwettl und Horn nur jeweils eines.