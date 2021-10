Nach einem Jahr und sieben Monaten gingen am Freitag im Kommunalzentrum Gastern wieder die Bühnenscheinwerfer an. Mit dem bekannten und beliebten Schauspieler Heinz Marecek bot die Kulturoffensive einen äußerst gelungenen Auftakt. Marecek erzählte an dem Abend Geschichten und Anekdoten rund um das Theater; von Schauspielern, Regisseuren, Direktoren, Autoren und Bühnenbildnern; von kleinen Missgeschicken und großen Katastrophen; auf der Bühne, hinter der Bühne, im Souffleurkasten, in den Garderoben; von Kortner bis Weigel, von Torberg bis Haeussermann, von Qualtinger bis Karajan, von Girardi bis Knuth, von Wien bis Hollywood.

Der Publikumsliebling hat mit vielen „Granden“ des heimischen Theaters gearbeitet. Und diese Anekdoten zählen zu den besten. Rühmann, Albers, Aslan, Nentwich, Degischer, Frey, Liewehr, Meinrad, Ustinov und Schenk - um nur einige der großen und unvergesslichen Namen zu nennen, die in den Geschichten vorkommen, die Heinz Marecek zum Besten gab.

Handelnde Personen parodiert. Dabei beschränkt er sich nicht nur auf reine Erzählungen, als hervorragender Schauspieler spielt und parodiert er die handelnden Personen. So hat man am Ende des Abends den Eindruck, ein Stück Theatergeschichte persönlich miterlebt zu haben. Beachtlich dabei auch die präzise Erinnerung an die jeweilige Geschichte. Das sei auch ein Grund gewesen, die Geschichten in einem Buch zu verewigen, bevor er sie vergesse, meinte er im Anschluss im persönlichen Gespräch mit den Gästen. Zudem stellte er fest, dass die jüngere Generation von Schauspielern die Künstler von damals nicht mehr kennen.

Künstler vom lachfreudigen Publikum begeistert. Die Entscheidung, diese Anekdoten festzuhalten war goldrichtig, denn Geschichten, die das Leben schreibt, sind noch immer die spannendsten und in dem Fall auch die lustigsten. Aber nicht nur das Publikum war an dem Abend begeistert vom Künstler, auch der Künstler war begeistert vom gut gelaunten und sehr lachfreudigen Publikum. So gingen am Ende alle äußerst zufrieden nach Hause.