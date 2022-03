Interview mit Bürgermeister Datler: Wichtige Projekte vor Abschluss

Das Jahr 2021 war ein Jahr, in dem in der Marktgemeinde Gastern wichtige Vorhaben in die Endphase gingen, allen voran der Amtshausumbau. Im Gespräch mit der NÖN blickt Bürgermeister Roland Datler zurück und gibt einen Ausblick auf die kommenden Monate.

NÖN: Wie beurteilen Sie das vergangene Jahr? War Corona ein Hindernis für die Umsetzung mancher Vorhaben?

Roland Datler: Natürlich hatte Corona einen Einfluss, aber es ist uns trotzdem gelungen, bei federführenden Projekten planmäßig voranzukommen. Dazu gehört vor allem die Generalsanierung des Amtshauses, aber auch die Schaffung eines neuen Siedlungsgebiets am Ortsausgang beim Hochwasserschutzbecken. Auch unser Nahversorger wurde wirklich gut angenommen, und die Errichtung des Hochwasserschutzes in Weißenbach läuft auch nach Plan. Die beiden Becken sind bereits in Betrieb, es fehlen nur mehr die Abschlussarbeiten. Wo wir durch Corona Verzögerungen hatten, ist beim Projekt ‚Nachbarschaftshilfe Plus‘, da haben wir jetzt aber nun das erste Ehrenamtlichen-Treffen abhalten können. Wir kommen also jetzt mit etwas Verspätung in die Umsetzung. Insgesamt kann ich sagen, dass wir die Corona-Zeit genutzt haben, um Leitprojekte umzusetzen.

Stichwort Amtshaus: Dieses Vorhaben beschäftigt die Gemeinde jetzt über mehrere Jahre. Wann wird hier alles fertig sein?

Datler : Wir sind jetzt im Endausbau, bei den Fertigstellungsarbeiten. Der Lift wurde bereits getestet, ist aber noch nicht in Betrieb. Unser Plan wäre, in der nächsten Gemeinderatssitzung die Arbeiten für die Umfeldgestaltung zu vergeben. Dann können wir Mitte 2022 mit allem inklusive dem Umfeld fertig sein. Wir planen außerdem einen Tag der offenen Tür im Frühling.

Wie sieht es mit den Hochwasserschutz-Vorhaben aus? Gibt es da nach Weißenbach noch weitere Projekte?

Datler: Wir werden jetzt unser fünftes Rückhaltebecken bauen, und zwar vis a vis des Amtsgebäudes in der Mödlaglgasse. Dieses Vorhaben wurde schon 2019 geplant, wir erhielten aber damals keine Förderung. Ende 2021 kam schließlich die Förderzusage. Wir wollen im Herbst mit dem Bau starten und möglichst bis Frühjahr 2023 das Becken betriebsbereit haben.

Ein wichtiges Thema ist die Schaffung neuen Baulandes. Wie sieht hier der Zeitplan aus?

Datler: Beim neuen Siedlungsgebiet am Ortsausgang sind wir gerade mit der Parzellierung und Grenzfeststellung beschäftigt. Wir gehen davon aus, noch heuer Baugründe dort anbieten zu können.

Was steht noch am Plan für die nächste Zeit?

Datler: Wir wollen entweder heuer oder im kommenden Jahr das Betriebsgebiet Richtung Kleinzwettl erschließen. Außerdem wird ein Urnenhain am Friedhof umgesetzt, und der Spielplatz in Gastern neu adaptiert.

Wie läuft es mit dem Nahversorger-Markt im Kommunalzentrum?

Datler: Die Umsatzzahlen sind wirklich gut. Es gibt jetzt erstmals ein volles Geschäftsjahr. Die Zahlen werden jetzt evaluiert. Ein Nahversorger ist eine wichtige Infrastruktur für die Bevölkerung, die uns als Gemeinde auch etwas Wert ist.

Gastern positioniert sich ja als Wohngemeinde. Wie sieht es mit der Bevölkerungsentwicklung aus?

Datler: Leider haben wir mehr Sterbefälle als Geburten, das ergibt einen Minus-Saldo, eine negative Geburtenbilanz. Die Pandemie hat Gemeinden am Land viele Nebenwohnsitzer gebracht. Ein Thema, gerade bei jungen Leuten, ist das Parkpickerl in Wien. Das ist jetzt nicht die ganz große Zahl an Leuten, aber man merkt es schon.

Was erhoffen Sie sich vom laufenden Jahr 2022?

Datler: Ich hoffe, dass es wieder zu einer Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens kommt, die das Vereinsleben wieder aufleben lässt, dass es wieder Veranstaltungen gibt – einfach, dass wir das soziale Gefüge wieder aufleben lassen können. Das Ehrenamt hat unter Corona gelitten, die Erholung wird einige Zeit dauern. Leider ist aber mit den von Russland eingeleiteten Kriegshandlungen in der Ukraine schon wieder eine weitreichend wirkende Krise im Anmarsch. Abgesehen vom Leid, das die ukrainische Bevölkerung jetzt erfährt, wird man auch mit entsprechenden Auswirkungen bei uns rechnen müssen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden