Interview mit Michael Meier: „Bin aus allen Wolken gefallen“

Ein Sturz von einer Leiter am 2. Juni 2021 veränderte für den Intensiv-Krankenpfleger und Gasterner Gemeinderat Michael Meier alles: Der junge Familienvater ist seit diesem Tag unterhalb des Bauchnabels querschnitt gelähmt.

Seither ging eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft durch die Bevölkerung: Gemeinde, Vereine, Privat personen und Arbeitskollegen griffen der jungen Familie finanziell unter die Arme. Der Höhepunkt war ein Charity-Lauf in Dobersberg, bei dem 30.600 Euro an Spenden gesammelt wurden.

Dobersberg Charity-Lauf im Schlosspark: „Wir für Michl“

Im Gespräch mit der NÖN will Michael Meier sich für diese großartige Unterstützung bedanken, und er spricht über die aktuellen Herausforderungen und den Weg zurück in eine neue Normalität.

NÖN: In den vergangenenMonaten gab es ja eine ganze Reihe an Spendenübergaben. Wann und wie ging das eigentlich los?

Michael Meier: Alles begann mit einem Charity-Bowlestand im Landesklinikum Horn, den meine Kollegen auf die Beine gestellt haben. Das war im Oktober 2021. Damals wusste ich noch nicht, welche Wellen das schlagen wird. Nachdem ich ursprünglich bei Test-Fuchs gelernt hatte, haben sich auch meine dortigen ehemaligen Arbeitskollegen beteiligt. Das war aber nur der Anfang.

Wie ging es dann weiter? Sie waren ja ein halbes Jahr auf Reha – wann konnten Sie wieder zurück ins eigene Haus ziehen?

Meier: Ich kam am 23. Dezember erstmals von der Reha nach Hause. Gemeinde, Vereine und Feuerwehren waren alle da und haben mir die ersten Spenden übergeben. Im Frühjahr ging es dann mit dem Bezirksfeuerwehrkommando weiter, da war ich total überrascht, der Lions-Club war da, und auch einige private Geburtstagsfeiern haben für mich gesammelt. Der Höhepunkt war dann der Charity-Lauf in Dobersberg.

Wie kam denn der zustande?

Meier: Harald Tuna schlug vor, eine Art ‚Rote-Nasen-Lauf‘ für mich zu organisieren. Viele Vereine sprangen auf, das hat mich so gefreut, ich bin aus allen Wolken gefallen, was da für mich gespendet wurde. Ich möchte mich bei allen Vereinen, Institutionen und Menschen bedanken, die mitgeholfen haben, mich und meine Familie in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Wir sind überglücklich, dass es so viele Leute gab, die sagten, die Meiers können es brauchen. Nicht nur im näheren Umkreis, sondern auch von weiter weg wie Langau oder Zellerndorf.

Lässt sich die Summe beziffern, die Sie bisher an Spenden erhalten haben? Wofür wurde das Geld verwendet?

Meier: Eine Gesamtsumme kann ich nicht nennen, das weiß ich selber nicht. Klar ist aber, dass alle Spenden eine große Unterstützung waren und sind. Bis vor Kurzem musste ich 3.000 Euro pro Monat für die Therapie zahlen, ich musste ein Auto anschaffen und für mich umbauen lassen. Jetzt stehen große Entscheidungen an, wie wir mit dem Haus weitermachen, es wären etliche Umbauten nötig, vor allem im Bad, Küche, WC und Schlafzimmer. Die Versicherung trägt davon leider nur einen kleinen Teil, da es ein Freizeitunfall war.

Gibt es auch Personen, die Ihnen gegenüber Neid geäußert haben wegen der Spenden?

Meier: Ich würde jeden Cent, den ich erhalten habe, doppelt zurückzahlen, wenn ich dafür wieder gehen könnte. Meine Tochter lernt gerade Rad fahren, normalerweise würde ich da als Vater mitlaufen und ihr helfen, aber jetzt kann ich nur zuschauen. Das soll sich jemand vorstellen, der mit mir wegen der Spenden tauschen will.

Sie sprachen ja gerade Ihre Rolle als Vater an. Wie kommen Sie damit zurecht, dass Sieviele Dinge, die ein Vaternormalerweise mit seinen Kindern tut, nicht mehr machen können?

Meier: Man muss die Vaterrolle in meiner Situation neu denken. Man kann sehr viel machen, dass man nichts mehr tun kann, ist ein Unsinn. Es sind eben andere Dinge, vielleicht ist manches sogar intensiver möglich. Man muss sich auf die Dinge konzentrieren, die man kann, und diese Kompetenzen und Fähigkeiten ausbauen. Natürlich waren am Anfang viele Gespräche nötig, um zu dieser Sichtweise zu kommen. Aber vielleicht kann ich später einmal mit meinen Erfahrungen jemandem helfen, der in der gleichen Situation ist.

Wie haben Ihre Frau und Ihre Familie auf die neue, völlig andere und herausfordernde Situation reagiert?

Meier: Ich kann froh sein, solch eine Frau wie Daniela zu haben, die voll hinter mir steht und mich unterstützt. So wie auch meine Familie.

Sie waren vor Ihrem Unfall diplomierter Intensiv-Krankenpfleger. Wie sieht es mit der Rückkehr ins Berufsleben aus?

Meier : Ich bin seit 1. Oktober wieder am Landesklinikum Horn in Wiedereingliederungs-Teilzeit tätig. Ich koordiniere jetzt die Geräte-Einschulungen, das ist etwas, was ich vorher auch schon gemacht habe. Ich war immer jemand, der nicht nur gearbeitet hat, sondern auch andere Aufgaben nebenbei erledigt hat. Ich habe jetzt meine zweite Arbeitswoche hinter mich gebracht, es macht mir total Spaß. Mir ist es wichtig, etwas beizutragen und nicht nur zu Hause herumzusitzen, ich will auch etwas zurückgeben. Der Wiedereinstieg ins Berufsleben im gewohnten Umfeld des Landesklinikums Horn ist ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität.

