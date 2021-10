Jazz im Doppelpack

Die Funken werden fliegen auf der Bühne,“ prophezeite Bürgermeister Roland Datler zu Beginn des Konzertabends am vergangenen Freitag. Und so war es auch: Kunst- und Kulturorganisator Ernst Köpl hatte zwei Musikbands nach Gastern geholt, die für Furore sorgten: Die Borderland Dixieband und Jazz Menouche Steirerhuat spielten im Kommunalzentrum.

Die fünf Mannen der Borderland Dixieband – Bandleader Thomas Kreuzer an der Trompete, Martin Stöger an Klarinette und Saxophon, Peter Friedrich am Banjo, Martin Kreuzer am (zwölf Kilo schweren!) Sousaphon und Heinz Leithner am Schlagzeug – entführten das Publikum in die Wiege des Jazz, nach New Orleans und spielten vor allem Musik aus den 1920er- und 30er-Jahren.

Ob Louis Armstrongs „Hello Dolly“ oder sein langsam beginnende, sich furios steigernde „Some of these days“, ob die stimmlich und instrumental imitierten Tierstimmen in „I wanna be like you“ aus dem Dschungelbuch oder Roger Whitackers „Stranger on the shore“, in dem Thomas Kreuzer abgrundtiefe Bass-Töne sang und Martin Stöger ein wunderbares Klarinettensolo hinlegte, das Publikum konnte gar nicht genug bekommen. Zwischendurch baten die Musiker auch Ernst Köpl auf die Bühne, der bei dem Song „All of me“ den Gesang beisteuerte. Mit der Bourbon Street Parade befand man sich dann im Zentrum von New Orleans, und bei der Zugabe „Oh, when the saints go marching in“ wurde der Text vorübergehend in „Oh, when the Band heat auf zum Spün“ korrigiert.

Mit im Gepäck: Gipsy-Jazz aus Frankreich

In andere geografische und musikalische Gefilde führte das Quartett von „Jazz Manouche Steirerhuat“, das den Gipsy Jazz aus Frankreich mitbrachte. Keiner der Musiker – Bandleader Robert Grand, Julian Eggenhofer, Gidon Öchsner und Uli Permannschlager – hat familiäre Roma- oder Sinti-Wurzeln, dennoch entführten sie das Publikum mühelos in die authentische Aura des Jazz Manouche, der französischen Roma-Sinti-Musik der 1930er- bis 50er-Jahre. Der Musikstil wurde vor allem von Django Reinhardt geprägt, der als einer der besten Gitarristen aller Zeiten gilt und aus einer Familie der Manouche, der französischen Sinti, stammt.

Die vier Musiker von „Jazz Manouche Steirerhuat“ - für die Beifügung „Steirerhuat“ im Namen der Band ist übrigens der in Graz geborene Robert Grand verantwortlich - spielten mit höchster Fingerfertigkeit, völlig frei, improvisierten unentwegt, kommunizierten lediglich mit Blickkontakt und Kopfnicken. Die Lead-Gitarristen Julian Eggenhofer und Gidon Öchsner übertrumpften einander in virtuosen Soli, Bassist Uli Permannschlager mischte kongenial mit, den speziellen genretypischen Rhythmus des Swing Jazz schlug Robert Grand an der Rhythmusgitarre.

Zwei Jazz-Universen treffen aufeinander

Fazit: Dixieland-Jazz versus Gipsy Jazz? – Beide Stilrichtungen sind geprägt vom jeweils speziellen Rhythmus, von situations- und stimmungsabhängigen Improvisationen, von den unterschiedlichen Instrumenten, differenzierten Melodien und Harmonik. Die Begeisterung des Publikums zeigte sich in Standing Ovations und enthusiastischem Applaus für die beiden Bands.