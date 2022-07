Letztes Konzert von Waldviertler Band Nagerlsterz

Werbung

Ein letztes Mal gab die Waldviertler Band Nagerlsterz ihre Lieder vergangenen Samstag im Kommunalzentrum Gastern zum Besten, in „einem ultimativen Abschlusskonzert“, wie es Ernst Köpl bei der Begrüßung nannte.

Denn ohne ein solches wollte die Band nicht von der Bildfläche verschwinden, und nachdem der Abschied schon 2020 geplant war, wegen bekannten Gründen aber verschoben werden musste, konnte zwei Jahre später schließlich das Abschiedskonzert stattfinden. Dafür holte sich die Band mit Ernst Köpl, Andreas Pfandler, Jasmine Kletzl, Isa Hobel und Raphael Schuster auch Manfred Ergott noch einmal ins Boot — eigentlich bereits seit neun Jahren in Nagerlsterz-Pension — aus dessen Feder zahlreiche der pointierten Lieder stammen, die Nagerlsterz so besonders machen.

Mit dem Opener „Wir spün heit ‘s letzte moi für eich“ bereiteten die Musiker ihr Publikum bereits auf den Rest des Konzertes vor, das zwar lang, aber keineswegs langweilig werden sollte. Auf einen Querschnitt durch die Geschichte von Nagerlsterz und die vielen Eigenkompositionen der Musikgruppe konnte sich das Publikum freuen.

Bei ihren Konzerten spielten Nagerlsterz meist einen Opener, und da die Band insgesamt elf Mal bei Waldviertel pur auftreten durfte, ist es nur logisch, dass auch dieses Wiener Waldviertel-Fest sein eigenes Lied bekam, das die Musiker auch ihrem Publikum in Gastern nicht vorenthalten wollten. Als sie das erste Mal bei Waldviertel pur auftraten, hatten Nagerlsterz noch keine Tonträger aufzuweisen, doch das sollte sich ändern. Reihenweise entstanden Lieder und eine erste CD. Damals waren sie zu fünft: Ernst Köpl, Manfred Ergott, Marc Bruckner, Andi Pfandler und Nora Parlov. 2011 folgte die zweite CD, doch gleichzeitig verließ Nora spontan die Band. Also holte man Isabella Hobel, damals Frühwirth, mit ins Boot, obwohl sie, wie sie erzählte, anfangs nicht von allen Liedern so begeistert gewesen sei.

Es folgten in den Jahren darauf zwei weitere CDs sowie ein weiterer Wechsel unter den Musikern. Marc und Manfred stiegen 2013 aus der Band aus. „Das war eigentlich schon das Ende von Nagerlsterz“, meinte Köpl. Doch dann erhielt man mit Jasmine Kletzl und Raphael Schuster doch eine Bassistin und einen Schlagzeuger dazu und es konnte noch einige Jahre weitergehen.

Jeder konnte sich bei Liedern einbringen

Noch einmal begeisterten die Musiker von Nagerlsterz ihr Publikum mit ihren witzigen, pointenreichen Texten, wie über das Fitnesscenter namens Wald, die guten Waldviertler Knödel, das Fortgehen oder die Heimat im Waldviertel. Die Texte ebenso abwechslungsreich und vielseitig wie die Musik dazu. Es habe bei den Liedern nie Vorgaben gegeben, jeder konnte sich einbringen.

Die Zugabe hatten die Musiker gleich ins Programm inkludiert. Nicht fehlen durfte hier natürlich noch das Lied „Alle meine Erpfen“, denn auch wenn man es einmal nicht hätte spielen wollen, sei dieses immer vom Publikum eingefordert worden.

Band-Leader Ernst Köpl wurde daraufhin von seinen Bandmitgliedern mit einem Korb Erdäpfeln beschenkt. Die Emotionen gingen schließlich hoch bei Köpls Abschlussworten: „Wir haben in den letzten 16 Jahren nicht die Welt erobert, aber mit unserer Musik Menschen erreicht und Freude bereitet“, meinte er und sprach von einer anständigen Hinterlassenschaft im Waldviertler Liedgut, bevor er schließlich das letzte Lied ankündigte, das gleichzeitig jenes Lied war, mit dem alles begonnen hatte: „Im Woidviertel is sche“.

