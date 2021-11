Nachbarschaftshilfe-Projekt startet

Nach einer intensiven Vorbereitungszeit startet das Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ nun in den Gemeinden Eggern, Eisgarn, Haugschlag, Litschau sowie in Gastern, die dem dafür gegründeten Trägerverein „Mitanaunda“ angehören. „Damit können wir ein unkompliziertes Angebot für alle anbieten, die Unterstützung im Alltag brauchen“, sind die zuständigen Bürgermeister von diesem Projekt überzeugt.

Dass das Interesse in den Gemeinden groß ist, zeigte sich bei den Informationsabenden, welche in der ersten Novemberwoche in allen teilnehmenden Gemeinden stattfanden. Dabei wurde das Projekt nochmals genau vorgestellt und auf die Fragen der Teilnehmer eingegangen.

Angebot und Nachfrage werden koordiniert vermittelt

Bei Nachbarschaftshilfe Plus werden soziale Dienste von ehrenamtlichen Mitarbeitern kostenlos angeboten und von einer Büro-Mitarbeiterin vermittelt, die Angebot und Nachfrage koordiniert. Dieses Projekt umfasst unter anderem Fahr- und Begleitdienste zu Behörden, zum Arzt, zum Einkauf, Besuchsdienste zum Tratschen, Spielen, Spaziergehdienste, vorübergehende Kinderbetreuung, Unterstützung am Smartphone oder auch Informationen zu sozialen Themen.

Auch die Ergebnisse der im September in allen Gemeinden durchgeführten Bedarfserhebung wurden präsentiert. „An der Umfrage nahmen über 110 Personen teil, welche einerseits ihren Bedarf an nachbarschaftlicher Unterstützung bekanntgaben und andererseits ankreuzten, wo sie gerne anderen Menschen helfen möchten“, erklärt Projektleiterin Margit Maurer. Das Ergebnis überraschte: Es zeigte nahezu genauso viele Menschen, die Unterstützung brauchen (65 Personen), wie jene, die andere im Alltag unterstützen möchten (61 Personen). „Einige gaben auch an, dass sie in einigen Bereichen anderen ihre Hilfe gerne anbieten können, aber woanders selbst Unterstützung brauchen“, zeigt Maurer auf.

Großes Interesse an ehrenamtlicher Mitarbeit

Besonders erfreulich war das große Interesse der Teilnehmer an einer ehrenamtlichen Mitarbeit. „Herzstück des Projekts sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter, denn nur durch das ehrenamtliche Engagement vieler ist ein Projekt wie dieses möglich“, ist Maurer vom Interesse überwältigt.

In den nächsten Wochen wird es dazu ein erstes Treffen für mögliche Ehrenamtliche geben. „Interessierte, die andere Gemeindebürger in der Gemeinde unterstützen wollen, können gerne Teil des Ehrenamt-Teams von Nachbarschaftshilfe Plus werden. „Das geht einfach, man braucht sich nur am jeweiligen Gemeindeamt melden oder bei einer der Koordinatorinnen anrufen (siehe Infobox)“, erklärt Maurer.

Projekt entspricht Bedürfnissen der älteren Generation

„Das Projekt entspricht genau den Bedürfnissen der älteren Generation, dies zeigen die Erfahrungen aus den vier Gemeinden in Waldviertel Mitte, wo das Projekt seit April 2019 läuft. Dort wurden innerhalb des ersten Projektjahres über 1.000 Dienste in Anspruch genommen“, betont Günter Schalko, Obmann des Trägervereins „Mitanaunda“, die Wichtigkeit des Projekts Nachbarschafts hilfe Plus.