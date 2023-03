Neue Bauplätze in Gemeinde verfügbar

Ein neues Siedlungsgebiet wird in der Marktgemeinde erschlossen. Es befindet sich im Bereich des Hochwasserschutzbeckens beim Kreisverkehr, zwischen den Landesstraßen in Richtung Ruders bzw. Weissenbach.

Baugründe verfügbar. In der ersten Phase stehen acht Baugründe und eine für Reihenhäuser vorgesehene Fläche zur Verfügung. Die Größe der Bauplätze liegt bei rund 1.000 m². Als Preis wurden 19 Euro/m² festgelegt. Das Projekt wurde in mehrere Bereiche eingeteilt, sodass bei entsprechender Nachfrage nach den Bauplätzen zwei weitere Aufschließungszonen zur Verfügung stehen. Bei der Gemeinderatssitzung wurde einstimmig beschlossen, mit der Siedlungsgenossenschaft Waldviertel einen Optionsvertrag für eine Fläche von 2.645 m² abzuschließen. Dieser gilt bis 31. Dezember 2024. Sollte bis dahin nicht mit dem Bau von vermutlich Reihenhäusern begonnen werden, erlischt die Vereinbarung.

Für das Siedlungsgebiet Teichsiedlung hat der Gemeinderat beschlossen, aus den drei noch freien Parzellen zwei neue größere und attraktivere Baugrundstücke zu machen und diese ebenfalls für 19´Euro/m² zum Kauf anzubieten. Diese Parzellen weisen eine Fläche von 1.160 m² bzw. 1.374 m² auf.

Orgelrestaurierung wird subventioniert. Seitens der Pfarre Gastern wurde ein Ansuchen um Unterstützung bei der Orgelrestaurierung in der Pfarrkirche Gastern gestellt. Die Gesamtkosten werden mit rund 37.000 Euro geschätzt. Nach Abzug der Beiträge, die von Diözese, Bundesdenkmalamt und Land übernommen werden, bleibt für die Pfarre ein Betrag in Höhe von 18.500 aufzubringen. Von diesem wird die Marktgemeinde Gastern die Hälfte übernehmen. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass der Subventionsbetrag maximal 9.250 Euro betragen werde, sollten die tatsächlichen Kosten die Schätzung übersteigen. Der Beschluss fiel einstimmig.

Mitarbeitersuche. Aufgrund personeller Veränderungen wird seitens der Marktgemeinde ein Mitarbeiter für den Bereich allgemeine Verwaltung und Bürgerservice gesucht, der teilweise auch die Postpartnerstelle betreuen und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein soll. Die Anstellung wird im Ausmaß von 25 Wochenstunden erfolgen.

Kinderbetreuung. Ein Kinderbetreuungsbeitrag in Höhe von 110 Euro pro Monat für das Kükennest in Thaya wird seitens der Marktgemeinde ab Februar übernommen. Die Vereinbarung gilt solange, bis ein entsprechender Kindergartenplatz in der Gemeinde Gastern zur Verfügung steht.

Widmungsänderungen. In der Katastralgemeinde Weissenbach erfolgt aufgrund der Änderung von Grundstücksgrenzen die Entwidmung und Widmung von öffentlichem Gut, um die Grenzen dem Naturstand anzupassen. Die Fläche beträgt jeweils 50 m².

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.