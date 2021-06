Eine ruhige und konstruktive Sitzung hatte der Gasterner Gemeinderat am vergangenen Mittwochabend.

Im Zentrum der Sitzung stand eine Personalentscheidung für den Kindergarten: Aufgrund eines Abgangs musste eine Betreuerinnen-Stelle neu besetzt werden. Die Gasternerin Lisa Dimmel übernimmt ab dem 1. August diese Stelle. Vorher war sie bei der Firma Pro Pet tätig. „Meine neue Arbeitsstelle ist jetzt ein Stück näher an meinem Zuhause. Ich freue mich schon auf meine neue Aufgabe“, sagt Dimmel im NÖN-Gespräch.

Nahversorger: Bürgermeister zufrieden mit erstem Jahr. Im Rahmen der Sitzung wurde auch der Jahresabschluss der Gasterner Kommunal GmbH als Betreiber des Dorfladens präsentiert – im nicht öffentlichen Teil, da hier auch persönliche Details der Beschäftigten zur Sprache kommen, begründet Bürgermeister Roland Datler (ÖVP) diesen Schritt.

Wie berichtet, hatte sich der Markt im ersten Betriebsjahr sehr gut entwickelt: „Wir können zufrieden sein“, stellt Datler fest. Aufgrund der Nachfrage, die höher als erwartet ausfiel, waren Zusatzinvestitionen erforderlich (die NÖN berichtete).

Eigentlich hätte auch die Gestaltung eines Folders samt voraussichtlichen Miet- und Betriebskosten für die gerade entstehenden Wohnungen im umgebauten Amtsgebäude beschlossen werden sollen, ebenso die Gründung eines Ausschusses für die Vermietung von Räumlichkeiten.

Ziel: Alle Wohnungen mit Wohnbauförderung anbieten. „Dieser Punkt musste jedoch abgesetzt werden, da noch ein paar Modalitäten bezüglich Wohnbauförderung abgeklärt werden müssen“, berichtet Datler. Ziel der Gemeinde sei es nämlich, alle Wohnungen mit Wohnbauförderung anbieten zu können. Die Grundvoraussetzungen dafür seien gegeben, es müssten aber noch letzte Details geklärt werden, was sich bis zum Sitzungstermin nicht ausging. „Wir werden diesen Beschluss in der nächsten Sitzung wieder auf die Tagesordnung setzen“, kündigt der Bürgermeister an. Alle Beschlüsse waren einstimmig.