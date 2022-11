Peter Müllner: „Wollte immer Wirt werden!“

Seit 25 Jahren führt Peter Müllner jenes Gasthaus, das seine Eltern 1971 eröffnet haben.

Monika Müllner war im Kaufhaus Eder in Kautzen, Herbert Müllner bei der Tischlerei Traun in Gastern beschäftigt, die beiden Söhne waren bereits geboren und in Gastern wurde ein Gasthaus verkauft. „Von vielen Bekannten wurden wir gedrängt, uns in Gastern anzusiedeln und das Wirtshaus zu übernehmen“, erinnert sich Monika Müllner an die Anfänge ihres Gasthauses, das sie gemeinsam mit ihrem Gatten 1970 gekauft, renoviert und im Jahr darauf eröffnet hat.

„Ich bin im Wirtshaus groß geworden und habe schon als Jugendlicher gewusst, dass ich selbst einmal diesen Berufsweg einschlagen möchte“, erinnert sich Peter Müllner, der nach zwei Jahren Fremdenverkehrsschule in Krems die Lehre im elterlichen Betrieb abgeschlossen und die Meisterprüfung abgelegt hat.

Natürlich waren auch Investitionen erforderlich, so wurde 2005 der Saal umgebaut, der nun mit rund 120 Sitzplätzen Raum für Familienfeiern, Vereinsaktivitäten und Festveranstaltungen bietet. Eine dieser Veranstaltungen ist der Sockenball, bei dem nach wie vor die Senior-Chefin feder führend mit der Organisation betraut ist.

„Es ist in einem Ort wie Gastern sicher nicht einfach, als Wirt zu überleben. Man muss aber auch zufrieden mit etwas sein können, darf nicht immer nur jammern und muss auch selbst aktiv werden“, ist Peter Müllner auch für die Zukunft positiv gestimmt. Mittlerweile liefert er schon seit Jahrzehnten für die Gemeinde Gastern und in jedem zweiten Monat auch für die Gemeinde Kautzen „Essen auf Rädern“, was auch ein wenig über die Corona-Flaute hinweggeholfen hat, ebenso wie die angeschlossene Trafik.

Vom Tourismus und vom Radweg Thayaland kann das Gasthaus Müllner nur wenig profitieren, dafür gibt es aber etliche Stammgäste, die gerne ihren Frühstückskaffee hier trinken oder zur Donnerstag-Schnapserrunde kommen, bei der auch Herbert und Monika Müllner noch kräftig mit mischen.

„Ab 2023 haben wir wieder jeden zweiten Sonntag im Monat Musikantentreffen mit Tanzmöglichkeit, mehrmals im Jahr Buffetessen und natürlich auch in diesem November das traditionelle Ganslessen“, hofft Peter Müllner, dass er auch in den kommenden Jahren noch viele Gäste in seinem Dorfwirtshaus begrüßen kann.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.