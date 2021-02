Ein anhaltender Nachfrage-Boom bei Tierfutter, der vorübergehende Wegfall dutzender Mitarbeiter durch Grenzschließungen und schließlich ein Wachstum mit 30 neuen Jobs – hinter der Firma Pro Pet Austria in Gastern liegt ein ereignisreiches Jahr. Über die besonderen Herausforderungen und über weitere Wachstumspläne des Heimtiernahrungsherstellers sprach NÖN-Redaktionsleiter Michael Schwab mit Geschäftsführer Gerald Wais.

NÖN: Als im März 2020 der Lockdown samt Grenzschließungen in Kraft trat, was bedeutete das für Ihre Firma?

Gerald Wais: Das war der absolute Wahnsinn. Uns fehlte von einem Tag auf den anderen ein gutes Drittel unserer Mitarbeiter, die aus Tschechien nicht über die Grenze durften. Wir schafften es, etwa die Hälfte in Österreich einzuquartieren, die andere Hälfte mussten wir mit einer Wiedereinstellungsgarantie kündigen. Insgesamt fehlten uns 47 Leute, und das zu einem Zeitpunkt, wo die Nachfrage nach Heimtiernahrung ähnlich hoch wie nach Klopapier war.

Wie haben Sie darauf reagiert, um trotz Mitarbeiterausfällen die Produktion am Laufen zu halten?

Wais: Wir haben sofort über die Medien die Suche nach Aushilfskräften gestartet. Da haben sich wirklich viele Leute gemeldet, auch aus namhaften Familien. Die Motivation, dies zu tun, war unterschiedlich und reichte vom Jobverlust durch die Krise über Leute, die gerade nichts zu tun hatten bis zu jenen, die froh waren, uns helfen zu können. Es ist mir ein großes Anliegen, mich bei den Leuten, die kurzfristig und vorübergehen eingesprungen sind, zu bedanken. Als weitere Maßnahme haben wir unsere Angestellten vom Schreibtisch weggeholt und sie so gut es ging in der Produktion eingesetzt, um die Lieferfähigkeit zu erhalten. Unsere Produktionsmitarbeiter machten Extraschichten am Wochenende, hatten fast keine freien Feiertage, aber die Leute hielten zur Firma. Daher ein großes Danke an alle Mitarbeiter.

Wie ging es nach der Grenzöffnung weiter?

Wais: Unsere tschechischen Mitarbeiter, die für etwa einen Monat nicht bei uns hatten arbeiten können, waren am ersten Tag wieder alle da. Wir haben die Aushilfen eine Zeit lang weiter beschäftigt, um die Rückstände aufholen zu können.

Sie erwähnten, dass es zu Beginn des Lockdowns einen Boom wegen Hamsterkäufen von Tiernahrung gab. Gingen Sie damals davon aus, dass die gesteigerte Nachfrage anhalten wird?

Wais: Nein, wir haben befürchtet, dass dieser Hype nicht bleiben wird, und haben uns daher mit Wachstumsmaßnahmen zurückgehalten. Wir wollten nicht riskieren, wegen eines kurzfristigen Booms Kapazitäten aufzubauen, die wir zwei Monate später nicht mehr brauchen, wenn sich alles wieder beruhigt hat. Doch die Nachfrage ließ nicht nach, der Hype hielt das ganze Jahr an. Rückblickend hatten wir im zweiten Halbjahr einen Umsatzrekord nach dem anderen, wir erzielten eine Umsatzsteigerung von 13 Prozent.

Was bedeutete der anhaltende Boom für das Wachstum ihres Unternehmens? Wurde der Mitarbeiterstand nachhaltig ausgebaut?

Wais: Wir haben von 230 auf 260 Mitarbeiter aufgestockt. Unsere Branche ist sehr krisensicher, ähnlich wie die Lebensmittelbranche. Es gibt normalerweise keine großen Hochs und Tiefs, aber in einer Krise besinnen sich die Menschen darauf, dass sie sich ernähren müssen. Das gilt im übertragenen Sinn dann auch für Haustiere. 2018 und 2019 waren super Jahre, 2020 war wieder ein tolles Jahr für uns. Wir stellen uns als krisensicherer Arbeitgeber dar und wollen auch 2021 weiter wachsen. Wir reden da von einem Mitarbeiterzuwachs in einer vergleichbaren Größenordnung wie 2020. Die Auftragslage für 2021 ist gut.

In welchen Bereichen suchen Sie Mitarbeiter?

Wais: Quer durch alle Bereiche von der Verpackung bis zum Qualitätsmanagement, der Produktionsplanung und der IT. Leider sind gerade Qualitätsmanager schwierig zu finden. Die Bewerber sollten eine Ausbildung im Lebensmittelbereich haben, auch IT-Fachleute sind schwer zu finden.

Wird sich in Gastern auch baulich etwas tun? Musste 2020 etwas dazu gebaut werden, um die Produktionskapazität zu erhöhen?

Wais: Wir haben 2020 die Fertigstellung der Büros im Obergeschoss Corona-bedingt vorgezogen, damit wir alle Mitarbeiter unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen wieder ins Hauptgebäude zurückholen können, anstatt sie über die ganze Firma verteilen zu müssen. Darüber hinaus haben wir rund fünf Millionen Euro in unseren Maschinenpark investiert, unter anderem für eine vollautomatische Verpackungsanlage, neue Produktionslinien und ein fahrerloses Transportsystem. 2021 werden wir weiter in den Ausbau des Maschinenparks investieren. Baulich mussten wir noch nichts erweitern, aber natürlich machen wir uns schon Gedanken über die Zukunft. Wir wollen weiter ein gesundes Wachstum haben, solange es für uns Sinn macht, aber kein Wachstum um des Wachstums willen.

Was bedeutet der Brexit für Pro Pet? Rechnen Sie da mit Schwierigkeiten, bzw. spüren Sie schon Auswirkungen?

Wais: Wir sehen da kein Problem. Alle Mitbewerber in unserer Branche befinden sich in Kontinentaleuropa, Zölle würden daher alle in gleicher Weise betreffen. Es gibt in Großbritannien keinen direkten Mitbewerb. Daher spüren wir vom Brexit bisher kaum etwas. Wir sind jahrelang dem US-Markt nachgelaufen, jetzt läuft es dort besser als erwartet. Auch das Russland-Geschäft geht sehr gut. Wir sind sehr exportorientiert, 95 Prozent unserer Produktion geht ins Ausland.

Stichwort Büros: Es wird ja wegen Corona aufgerufen, Mitarbeiter wenn immer möglich ins Homeoffice zu schicken. Ist das bei Pro Pet ein Thema?

Wais: Bei uns gibt es kaum Homeoffice, das ist in unserem Betrieb schwierig umzusetzen, da die Büromitarbeiter alle in irgendeiner Form physischen Kontakt mit der Produktion haben müssen. Die Abläufe sind vernetzt, es müssen Qualitätsprüfungen vorgenommen werden, das geht nicht von zu Hause aus. Natürlich ist die Digitalisierung der Abläufe ein Thema, wir haben 2020 die Qualitätskontrollen digitalisiert. Aber ohne Anwesenheit im Betrieb geht es nicht. Wir haben als Schutzmaßnahme die Abteilungen auseinandergesetzt, damit wir im Infektionsfall keine Totalausfälle haben. Wir haben mit getrennten Schichten gearbeitet und Trennwände angeschafft, die ganzen Maßnahmen kosteten insgesamt hunderttausende Euro, bis jetzt hatten wir mit unseren Schutzmaßnahmen Erfolg. Wir hatten nur Einzelfälle, wo sich Mitarbeiter mit Corona infiziert hatten und keinen Pro Pet Cluster.

In Ihrer Firma gibt es seit einigen Jahren ein Oktoberfest statt der Weihnachtsfeier als Dankeschön für die Mitarbeiter. Tut es Ihnen leid, dass das nicht stattfinden konnte?

Wais: Das hat mir schon leidgetan, weil ich mit diesem Fest unseren Mitarbeitern Danke für den Einsatz im Frühjahr sagen wollte. Wir haben lange nachgedacht, ob wir das Fest machen können oder sollen, aber nachdem wir zu dem Zeitpunkt schon ein halbes Jahr mit getrennten Schichten gearbeitet haben, und es im Oktober auch mit dem vorher testen nicht so einfach war, haben wir uns dazu entschieden, das Fest nicht zu machen. Wir hätten dort unsere seit Monaten getrennten Schichten zusammengebracht, es wäre einfach ein falsches Zeichen gewesen, unsere Schutzmaßnahmen auf diese Weise über den Haufen zu werfen.

Wie blicken Sie jetzt auf 2020 zurück? Was machte Corona persönlich mit ihnen?

Wais: Es war eines der herausfordernsten Jahre in unserer Firmengeschichte. Wir mussten uns mit Dingen beschäftigen, die wir nicht kannten, waren von einem Tag auf den anderen fremdbestimmt. Das macht persönlich etwas mit einem, und alles gipfelte in meiner eigenen Corona-Erkrankung im November. Das war heftig.