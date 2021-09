„Soll die Bachstraße auch nach Beendigung der Sanierungsarbeiten des Gemeindeamtes dauerhaft gesperrt bleiben?“ warf die SPÖ Gastern in einem Flugblatt als Frage auf.

Die Befürchtung der SPÖ

Die derzeit wegen der Amtshaus-Baustelle gesperrte Bachstraße soll in Zukunft zumindest für Kraftfahrzeuge gesperrt bleiben, um Platz für Parkplätze zu schaffen. Allenfalls Fußgänger und Radfahrer sollen noch durchfahren können.

Gerüchte nach Besprechung mit Feuerwehr

Ausgangspunkt der Gerüchte war eine Besprechung zwischen Gemeinde und der im Amtshaus untergebrachten Feuerwehr, bei der über mögliche Gestaltungsoptionen für den Bereich um das Amtshaus diskutiert wurde.

Laut SPÖ-Gemeinderätin Margit Jony habe es nach der Besprechung Aufruhr gegeben, weil dort offenbar von einer Sperre der Bachstraße die Rede gewesen sein soll. Besorgte Bürger seien an sie herangetreten, schließlich entschloss man sich, eine parteiübergreifende Unterschriftenliste zu erstellen, in der die Gasterner Bürger ihren Wunsch für den Erhalt der Durchfahrtsmöglichkeit durch die Bachstraße zum Ausdruck bringen können. Über 110 Unterschriften sammelten Jony und ihre Mitstreiter innerhalb weniger Tage. „Wir brauchen diese Unterschriften, damit wir, falls nötig, einen Initiativantrag für den Erhalt der Durchfahrt stellen können, falls Bürgermeister Roland Datler im Gemeinderat einen Antrag stellen sollte, der eine Sperre der Straße vorsieht“, erklärt Jony. Bisher gäbe es noch keinen Gemeinderatsbeschluss in diese Richtung, auch ein konkreter Plan liege der SPÖ nicht vor.

Bürgermeister: „Keine Sperre in Erwägung gezogen“

Bürgermeister Roland Datler (ÖVP) sieht in dem Flugblatt und der Unterschriftenaktion eine rein politisch motivierte, unkonstruktive Verunsicherung der Bevölkerung. „Es wurde keine Variante, die eine generelle Absperrung der Bachstraße im Bereich des Amtsgebäudes bedeutet, diskutiert oder auch nur in Erwägung gezogen. Anderslautende Behauptungen, wie sie von der SPÖ Gastern oder von Personen, die derzeit die Haushalte im Hauptort unserer Gemeinde aufsuchen, aufgestellt wurden, sind schlichtweg falsch, dienen nur der Verunsicherung der Bevölkerung und tragen sicherlich nicht zu einer optimalen Lösung in der Gestaltungsfrage bei“, stellt Datler in einer Aussendung an die Gemeindebürger klar.

Er distanziere sich entschieden von solchen Vorgangsweisen. Es gäbe einen seit Beginn der Sanierungsarbeiten vom Gemeinderat eingesetzten Baubeirat, dem der Gemeindevorstand und jeweils ein Vertreter jeder weiteren Gemeinderatsfraktion angehören. „Die Grünen und die FPÖ haben diese Mitgestaltungsmöglichkeit ergriffen, die SPÖ verzichtete aus freien Stücken auf ein Mitgestaltungsmandat im Baubeirat“, stellt Datler fest.

Beim ersten Gesprächstermin mit Vertretern von Feuerwehr, Dorferneuerungsverein und aller Mieter im Amtshaus sei auch der Baubeirat eingeladen gewesen. Dort hätte sich die SPÖ – wenn sie denn Mitglied im Baubeirat wäre – Informationen aus erster Hand holen können, statt auf Erzählungen einzelner Anwesender bei der Besprechung vertrauen zu müssen.

Weitere Besprechung verlief konstruktiv

Mittlerweile gab es eine weitere Besprechung, die laut Datler sehr konstruktiv verlaufen sei. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehe es darum, Ideen zu sammeln, um zu sehen, welche Wünsche und Anforderungen es hinsichtlich der Gestaltung gibt. „Von einer Erweiterung des Grünbereichs bis zur Maximierung der Parkplätze ist hier vieles dabei. Durchgangs- und Durchfahrtsmöglichkeiten sind natürlich ebenfalls in den Vorschlägen enthalten. Das Ziel, das erreicht werden soll, ist, dass durch die Gestaltung des Umfeldes dem großen Mix an Mietern und dem Nutzungsbedarf und Nutzungsverhalten der Orts bevölkerung Rechnung getragen wird und es zu einer Lösung kommt, die für alle Seiten gut und akzeptabel ist“, betont Datler.

Die Bachstraße soll im Oktober wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis Ende 2021 soll eine Lösungsvariante für die Neugestaltung gefunden werden.