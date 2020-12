Bereits der eiserne Amboss an der Fassade ist ein Indiz dafür, was sich hinter den Wänden der ehemaligen Textilfabrik in der Werkstatt von Ulrich Jakubec in Gastern verbirgt. Tag für Tag fliegen die Funken, denn der traditionelle Schmied scheint förmlich mit der Kraft des Feuers zu spielen.

Durch Familie Bezug zum Waldviertel

Der gebürtige Wiener Ulrich Jakubec hatte durch seine Familie schon immer einen Bezug zum Waldviertel und fasste schon früh den Entschluss, aufs Land zu ziehen. Davor galt es aber noch den Grundwehrdienst zu absolvieren, und wie es der Zufall so wollte, wurde er als Gehilfe in einer Schmiede eingesetzt. Jakubec fand großen Gefallen an dem Handwerk und befasste sich intensiver mit dieser Materie. Nachdem er mehrere Jahre in verschiedenen Schmieden in Wien gearbeitet hatte, machte er im wahrsten Sinne des Wortes Nägel mit Köpfen und legte nach einer sechsmonatigen Vorbereitungszeit die Meisterprüfung ab.

Schwierige Meisterprüfung erforderte eisernen Willen

Mit dem Ausgangsmaterial für seine Meisterarbeit, die Rekonstruktion von mehr als 2.000 Jahre alten sogenannten „Feuerböcken“, hatte der damals 24-Jährige allerdings Pech. Der alte Wagenreifen stellte sich nämlich als ungewöhnlich schlecht zu bearbeiten heraus. Nur mit eisernem Willen und einem Rasch zu Hilfe geholten Freund als „Zuschläger“ konnte er die Arbeit zur Zufriedenheit der Prüfungskommission abschließen. „Überraschenderweise habe ich sogar mit Auszeichnung bestanden und war zu diesem Zeitpunkt der jüngste Schmied in der Geschichte der Wiener Innung“, lässt er die damalige Zeit stolz Revue passieren.

Was ihm am, wie er sagt, „zweitältesten Gewerbe der Welt“ so fasziniert, ist den scheinbar kalten und toten Stahl in lebendige Kunstwerke zu verwandeln. Als Ulrich Jakubec dann auch noch die Unternehmerprüfung in der Tasche hatte, schmiedete er erste Pläne und arbeitete sich im Laufe der Zeit zu immer größeren Aufträgen hoch – darunter ist auch die Sanierung des Wiener Rathauses.

Rathaus-Sanierung in Wien: „Ganz normal beworben.“

„Ich habe mich bei einer ganz normalen Ausschreibung um den Auftrag beworben und ihn als preisgünstigster Anbieter auch bekommen“, erklärt der Schmiedemeister den Ablauf.

Danach galt es, gemeinsam mit seinem sechsköpfigen Team innerhalb von 52 Wochen ganze 15 Tore und 120 vergitterte Kellerfenster im historischen Stil einer Generalsanierung zu unterziehen. „Wenn ich heute davorstehe, erkenne nicht einmal ich selbst einen Unterschied zwischen den Nachfertigungen und den Originalbestandteilen“, gesteht er mit Stolz auf seine geleistete Arbeit.

Durch die Fertigstellung dieses Projekts machte er sich einen Namen, sodass er sich mittlerweile über Aufträge aus ganz Österreich freuen darf.

Festung Hohensalzburg: Viele Firmen trauten sich Projekt nicht zu

Auch im Zeughaus auf der Festung Hohensalzburg hatte er seine Finger im Spiel, da sich viele andere Unternehmen nur auf Standardlösungen spezialisiert und sich somit dieses spezielle Projekt nicht zugetraut haben.

Es galt nämlich, einen aus Stahlplatten bestehenden Doppelboden zu konstruieren. Die Schwierigkeit bestand darin, den 14 Tonnen schweren Stahl nur mit einer Schrägseilbahn zur Festung zu transportieren und dann den statischen Erfordernissen entsprechend genau in der richtigen Neigung zu verbauen.

Begeisterung weitergegeben: schon zwei Meister ausgebildet

Jakubec ist Feuer und Flamme, wenn es darum geht, den glühend heißen Stahl mit seinem Hammer zu formen - ganz egal, ob zu Ornamenten, Hufeisen, Zangen oder filigranen Eheringen. Dieses traditionelle Handwerk gibt der 35-Jährige nur zu gerne weiter, sodass er mittlerweile schon zwei weitere Schmiede zum Ablegen der Meisterprüfung geführt und auch einen Gesellen sehr erfolgreich ausgebildet hat.

Nummer auf Schmierzettel: zehn Jahre später Auftrag

Schließlich hat es sich der Schmiedemeister zur Aufgabe gemacht, das Handwerk auch im Waldviertel nicht aussterben zu lassen. Jedes seiner handgeschmiedeten Unikate stellt er nach den Vorstellungen seiner Kunden ganz nach dem Motto „Sie wünschen, wir schmieden!“ her. „Vor einiger Zeit habe ich mich bei einem Arzt behandeln lassen und auf Wunsch meine Nummer auf einem Schmierzettel hinterlassen. Zehn Jahre später hat er sich gemeldet und mich gebeten, etwas für ihn zu schmieden“, erzählt der Schmied eine auch für ihn besondere Art der Auftragserteilung. Natürlich spürt auch der Zeugschmied aus Gastern derzeit einen leichten Rückgang bei der Auftragslage, da einerseits die Weihnachtsmärkte komplett wegfallen und andererseits auch Privatleute nicht so tief in die Geldtasche greifen wollen.

Wenn er einmal frische Luft schnappen möchte, kehrt er seiner Schmiede den Rücken und macht einen Trip ans Meer, um zu segeln oder die Unterwasserwelt als Taucher zu erkunden.

Traditionelle Schwertkunst wieder zum Leben erweckt

Doch Ulrich Jakubec ist auch durch und durch ein Verfechter der früheren Zeitgeschichte. Neben der Restaurierung von historischen Fahrzeugen, wie dem wohl ältesten fahrtüchtigen Steyr 380, schlägt sein Herz auch für das historische Fechten. Durch seinen Verein wird die traditionelle Schwertkunst auch im Waldviertel wieder zum Leben erweckt. Die gewonnenen Erkenntnisse stellen die knapp zehn Mitglieder bei Turnieren und Vorführungen unter Beweis.

Sein breites Interesse an Geschichte schlägt sich daher sowohl in seiner unkonventionellen Lebensweise als auch in seinen Hobbys und seinem Musikgeschmack nieder.