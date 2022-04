Start für erste Bauland-Etappe: Neun Bauplätze

Werbung

Acht Grundstücke für Einfamilienhäuser und ein Grundstück für einen Wohnbauträger – so sieht der Plan für die erste Etappe des neuen Siedlungsgebiets im Norden von Gastern aus.

In der Gemeinderatssitzung am 13. April wurde beschlossen, die Parzellierung dieser Bauplätze in Angriff zu nehmen, und der Bauplatzpreis wurde mit 19 Euro pro Quadratmeter festgelegt. „Wir liegen damit preislich auf dem gleichen Niveau, wie es vergleichbare Gemeinden im Umfeld für neues Bauland festlegen, etwa Dobersberg. Dort kostet der Quadratmeter 20 Euro“, stellt Bürgermeister Roland Datler (ÖVP) klar. SPÖ-Gemeinderätin Margit Jony enthielt sich beim Beschluss ihrer Stimme.

Die weitere Vorgehensweise soll nun so aussehen, dass ein Parzellierungsplan erstellt und die Grundstücke zum Kauf angeboten werden. „Wir werden uns dann ansehen, wie sich der Bedarf und die Nachfrage entwickeln und auf Grundlage dessen entscheiden, wann die nächsten Etappen umgesetzt werden“, erklärt Datler. Insgesamt drei Hektar Fläche stehen zur Verfügung, welche die Gemeinde wie berichtet im Vorjahr um rund 350.000 Euro angekauft hatte. Das neue Siedlungsgebiet besteht aus drei Aufschließungszonen, wobei für die zweite Etappe sechs Bauplätze für Einfamilienhäuser angedacht sind. Die Flächen der dritten Etappe sollen erst einmal Grünland bleiben, da man aufgrund der Widmungsbeschränkung des Landes NÖ ohnehin nicht so viel Fläche auf einmal umwidmen kann.

„Wir müssen uns auch anschauen, wie sich die Bautätigkeit im Einfamilienhausbereich in nächster Zeit entwickelt. Durch die Baustoffknappheit sind die Materialpreise in den vergangenen Monaten stark gestiegen, und durch die neuen Darlehensrichtlinien, die 20 Prozent Eigenmittel von den Kreditwerbern fordern, werden wohl das eine oder andere Bauvorhaben aufschieben lassen. Entweder bis die Baustoffpreise wieder gefallen sind, oder die Bauwerber genug Eigenmittel angespart haben. Das ist momentan eine recht unsichere und schwer abschätzbare Situation“, gibt Datler zu Bedenken.

Aus drei Grundstücken werden zwei

Eine Änderung gibt es indessen bei bereits bestehenden Bauplätzen. In der Teichsiedlung werden drei Baugrundstücken, die von der Form und Größe her nicht ideal und daher nicht gefragt waren, zu zwei Bauplätzen mit jeweils 1.160 bzw. 1.374 Quadratmetern zusammengefasst. Auch hier wurde der Preis mit 19 Euro pro Quadratmeter festgelegt. „Wir denken, dass wir die Grundstücke damit deutlich attraktivieren können“, ist Datler überzeugt.

