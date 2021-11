Theateraufführung: Heiteres Verwirrspiel

Eine Komödie mit Verwechslungen auf Höchststufe bietet heuer die Theatergruppe Gastern mit dem Stück „Drei Tanten für Charly“.

Mehr geht nicht, sagen selbst die Darsteller der amüsanten Aufführung. Das Verwirrspiel, in dem es letztendlich nicht nur die Tante von Charly in mehrfacher Erscheinungsform gibt, fordert die volle Aufmerksamkeit des Publikums, um den Überblick zu behalten. Denn in dem Stück gilt es zu verhindern, dass die Tante Charly heiratet, obwohl er ihr einen Heiratsantrag gemacht hat.

Dazu kommen noch Thomas und Silvia, die jede Beziehung der Tante unterbinden, damit ihr Erbe nicht geschmälert wird. Frank und Gabi geht es nur um einen Job für Gabi. Und Willibald will die zarten Bande zu Lieselotte, die er am Vorabend geknüpft hat, festigen.

Sollte schon im Vorjahr über die Bühne gehen

Schon im Herbst 2020 sollte die Komödie über die Bühne im Kommunalzentrum gehen. Es gab auch schon einige Proben, doch bekannterweise kam eine Pandemie dazwischen. Die Theatergruppe ließ sich jedoch nicht entmutigen und wagte einen neuen Anlauf. Auch wenn man wieder mit den Proben von vorne beginnen musste, da sich an der Besetzung einiges änderte, haben sich Einsatz und Mühe gelohnt. Die Darsteller überzeugen mit viel Spielfreude und einer kompakt guten Leistung.

Konnte Talent für absurde und schräge Charaktere voll ausspielen

Ein klein wenig hervorheben kann sich Manuel Pigl. Die Rolle als betrunkener Charly, dem Nervenzusammenbruch nahe, ist jedoch sehr dankbar und erlaubt einiges an publikumswirksamen Slapstick. Hier kann Pigl sein Talent für absurde und schräge Charaktere voll ausspielen.

Weitere Termine stehen am Programm

Wer sich gut unterhalten möchte, hat dazu noch am 5., 6., 12. und 13. November Gelegenheit. Reservierung unter 0677/62946006 oder karten@theatergruppe-gastern.at.