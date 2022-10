Theatergruppe: Turbulentes Verwirrspiel

Zweite Auflage für die „Drei Tanten für Charly“: Die Theatergruppe Gastern zeigt erneut ihr Vorjahres-Erfolgsstück im Kommunalzentrum.

Die turbulente Verwechslungskomödie in drei Akten forderte nicht nur die Lachmuskeln des Publikums, sondern auch dessen Aufmerksamkeit. Eine feuchtfröhliche Feier ist an allem schuld, was auf der Bühne passiert. Charly macht seiner Tante Lieselotte einen Heiratsantrag, was am Morgen für Katzenjammer sorgt. Denn es gilt zu verhindern, dass die Tante ihn heiratet.

Dazu kommen noch Thomas und Silvia, die jede Beziehung der Tante unterbinden, damit ihr Erbe nicht geschmälert wird. Frank und Gabi geht es nur um einen Job für Gabi. Und Willibald will die zarten Bande zu Lieselotte (Jaqueline Talamas), die er am Vorabend geknüpft hat, festigen. Manuel Pigl brillierte als verkaterter Charly mit kopfschmerzverzerrtem Gesicht und einer Palette an gequälten Stöhnlauten. Robert Wenisch als Charlys Bruder Thomas konnte etliche Lacher auf sich ziehen.

Ebenso Elisabeth Seidl-Kases als Hausmädchen Caroline, bei dem Geheimnisse nur gegen Bares sicher sind. Alfred Braunsteiner überzeugte als Lokführer Willibald, der sich als Fremdenlegionär ausgibt, und auch die Rollen der Partnerinnen waren mit Manuela Schmutz, Ivonne Lukas und Melanie Hirschmann bestens besetzt.

