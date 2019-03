Stornogebühren sind bei einem Nichtantreten einer Reise schon lange Usus. Jetzt verlangen auch Gastronomen zunehmend Stornogebühren von Gästen, die einen reservierten Tisch nicht nützen. Ein Trend, der auch den Bezirk Waidhofen schon erreicht hat?

„Nein“, sagt Bezirks-Wirtevertreter Klaus Jöch, der in Waidhofen einen Gasthof betreibt. „Auf keinen Fall, ich würde nie eine Stornogebühr einheben. Ich verlange nicht einmal eine Stornogebühr von einem Zimmergast, der reserviert hat und dann nicht kommt“, so Jöch, der die Vorgangsweise der Wiener Kollegen durchaus versteht.

„Vor allem in Betrieben, in denen man lange auf einen freien Tisch warten muss, ist es für das Geschäft nicht gut, wenn Kunden ihre reservierten Tische nicht nützen.“ In seinem Betrieb käme das sehr selten vor, diese Tische werden nach einer kurzen Wartezeit an andere Gäste weitergegeben.

"Gebühren würden Gäste nicht gutheißen"

Oswald Topf vom bekannten Haubenlokal in Kaltenbach sieht das ähnlich. „Diese Gebühren würden unsere Gäste nicht gutheißen“, sagt Topf. Dass die Wiener Kollegen Gebühren einheben, verstehe er vollkommen. Dort sei der Trend, für ein Familienessen gleich in mehreren Lokalen zu reservieren, und dann nur in einem zu speisen und allen anderen nicht abzusagen, im Steigen. „Daher wird vor allem in der gehobeneren Gastronomie bei Reservierungen die Kreditkartennummer des Auftraggebers verlangt und auf etwaige Stornogebühren, die auch in den Geschäftsbedingungen enthalten sind, hingewiesen“, so Topf, der selbst einmal 80 Euro zu zahlen hatte. „Meine Absage in dem Sternelokal kam einfach zu spät“, so Topf, der in seinem Lokal an einem Muttertag auf eine große Gruppe vergeblich wartete.

Der Inhaber des „Oswald’s“ in Waidhofen, Jürgen Scharizer, kann ebenfalls mit einer derartigen Geschichte aufwarten. Bei ihm war es gleich eine ganze Busgruppe, die angemeldet war, aber nicht erschienen ist. „Dem Reiseunternehmen habe ich dann schon eine Gebühr verrechnet, wegen der extra eingekauften Lebensmittel“, berichtet Scharizer. Ansonsten gibt es bei ihm keine Stornogebühr. Als „Unart“ sieht Haubenkoch Klaus Hölzl von der „Auszeit“ in Gastern das Nichtkommen von angekündigten Gästen, das nur selten in seinem Betrieb vorkommen würde.

Für Geschäftsessen muss vorreserviert werden, das ist auch bei den Firmen Pollmann und Testfuchs so. „Unsere Geschäftsessen finden großteils in der Region statt, und dafür haben wir schon Stammlokale, da sind auch Terminverschiebungen kein Problem“, zeigt Anita Stock lasser von der Firma Pollmann auf. Keine Erfahrung mit diesen Gebühren hat auch Volker Fuchs von Testfuchs gemacht.