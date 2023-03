Kaum bekannt: Frauen als Wienerlied-Komponistinnen

Das Ensemble, bestehend aus Alice Waginger und Hans-Jörg Gaugelhofer, war schon mehrmals zu Gast im TAM, voriges Jahr mit einem Schlagerprogramm und vor der Pandemie mit der Operette „Wiener Blut“ von Johann Strauss und mit der „Wiener Zauberflöte“.

Fundierte Hintergrundinfos über die Komponistinnen

Alice Waginger (Koloratursoubrette, Sopran) ist irgendwann aufgefallen, dass sie noch nie ein Wienerlied von einer Frau gesungen hat. Worauf sie tief in Archiven stöbern musste, um Lieder zu finden. Die bereits erwähnten Komponistinnen sind nur einige, die sie entdeckte und deren Lieder sie vorgetrug. Alice Waginger wurde in Wien geboren und wuchs in Mödling bei Wien und bei uns im Bezirk in Jaudling auf. Sie studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Konzertfach Gesang sowie Musikwissenschaft. Da sie beide Studien gerne verbindet, lieferte sie auch fundierte Hintergrundinformationen über die Komponistinnen. Wie viele Wienerlied-Komponistinnen es wirklich gab, lässt sich nach ihren Ausführungen nicht wirklich beantworten. Hier liege noch vieles im Dunkeln. Sie nimmt generell an, dass hinter Komponisten, bei denen nur deren Namen und keine Biografie zu finden ist, vermutlich Frauen stecken.

Am Klavier wurde Alice Waginger an diesem Abend von ihrem Lebensgefährten Hans-Jörg Gaugelhofer begleitet. Neben seinem abgeschlossenen Klavierkonzertfachstudium studierte er noch Gesang und musikdramatische Darstellung. Die beiden leiten das Ensemble oper@tee, mit dem mit mehreren Kollegen Operetten, Kinderopern und Musicals aufgeführt werden.

Fazit: Ein musikalischer und informativer Abend, bei dem man diskutieren kann, ob nicht der Gesang gegenüber dem gesprochenen Wort überwiegen hätte können.

