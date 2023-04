Nächtlicher Wasserrohrbruch in der Wiener Straße

Die Besatzung eines Rettungstransportwagens des Roten Kreuzes Waidhofen/Thaya bemerkte im Bereich der Wienerstraße kurz vor dem Hauptplatz einen starken Wasseraustritt aus dem Gehsteigbereich. Die ehrenamtlichen Sanitäter wählten den Feuerwehrnotruf 122 und verständigten die Einsatzkräfte.

Beim Eintreffen der Mannschaft am Einsatzort war bereits ein Mitarbeiter des städtischen Wasserwerks anwesend und informierte die Einsatzmannschaft über einen Wasserrohrbruch. Bis zum Eintreffen weiterer Mitarbeiter des Waidhofner Wirtschaftshofes unterstützten die Einsatzkräfte die Maßnahmen des Wasserwerks. Zuerst wurde ein Schacht im Kreuzungsbereich Wiener Straße mit der Schlossgasse geöffnet und dieser mittels Unterwasserpumpe ausgepumpt. Danach war es dem Wasserwerkmitarbeiter möglich in den Schacht einzusteigen und das entsprechende Ventil zu schließen. Weiters wurde noch ein zweiter Schacht im Bereich der Einmündung der Wiener Straße in den Hauptplatz ausgepumpt, um die weiteren Arbeiten zu ermöglichen.

Um 3.47 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.

