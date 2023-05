Gerhard Proißl feierte Achtziger

Der frühere Bezirkshauptmann Gerhard Proißl wurde 1943 in Wien geboren, verbrachte seine Schulzeit jedoch in Waidhofen/Thaya. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Wien und der Absolvierung der Gerichtspraxis erfolgte im Jahr 1971 Proißls Aufnahme in den NÖ Landesdienst, wo er zunächst der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten zugeteilt wurde. Später war er an den Bezirkshauptmannschaften Gänserndorf, Mistelbach, Gmünd und Horn tätig, bevor er 1992 zum Bezirkshauptmann in Waidhofen/Thaya bestellt wurde. Ende März 2006 trat er in den Ruhestand.

Für den Seniorenbund Waidhofen-Stadt gratulierten dem Jubilar Gerhard Proißl, im Bild mit Maria-Luise Breitenfelder, Josef Zimmermann und Diether Schiefer. Foto: privat

Während seiner Tätigkeit als Bezirkshauptmann erfolgte die Generalsanierung des Amtsgebäudes in Waidhofen und die Energieagentur oder die ARGE Kleinregionen wurde gegründet. Proißl war auch Vorsitzender des Lenkungsausschusses für die Landesausstellung 2009 auf der Burg Raabs. Gerhard Proißl war von 1996 bis 2006 Bezirksstellenleiter beim Roten Kreuz Waidhofen/Thaya und stellte die Weichen für den Zu- und Umbau des Bezirksstellengebäudes. Außerdem ist er langjähriges Mitglied bei den NÖ Senioren Waidhofen/Thaya-Stadt.

