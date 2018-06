Deshalb lud der Waidhofner Bäcker- und Konditormeister seine große Verwandschaft und seine Freunde am 23. Juni zum Heurigen von Renate und Gerhard Kainz nach Kleinzwettl ein, und viele Gäste folgten der Einladung.

Auch das privilegierte, uniformierte und bewaffnete Bürgerkorps rückte mit rund 20 Mann nach Kleinzwettl aus. Müssauer, der beim Bürgerkorps Mitglied der Trommlergruppe ist, bekam von Kommandant Erich Pichl die Führung übertragen und durfte selbst seinen Salutschuss vor den Gästen befehligen. Danach testete Günther Draxler, wie die „Geschmacksmaschine Müssauer“ noch läuft: Am späten Abend nach dem Essen musste der Jubilar zuerst blind seine eigenen Schokoladen verkosten und dann darauf verschiedene Schnäpse. Nach kurzem Anlauf war der Konditormeister voll da und schaffte in beiden Kategorien fünf von sechs Treffern. Dabei packte Müssauer aber auch alle Tricks aus, er verrieb den Schnaps dabei beispielsweise wie ein Parfum auf seinen Armen und roch daran.

Im Anschluss dankte Andreas Müssauer seinen Verwandten vom Stamm der Müssauers sowie der Klingers, dass sie so zahlreich erschienen sind, und es freute ihn besonders, dass man sich auch einmal in so großer Runde „ohne traurigen Anlass“ sehen könne.

Danach fädelte Bildhauer Günther Prokop (er gestaltete unter anderem den großen Waldrapp beim Thaya-Kreisverkehr) eine „Music Interruptus“-Show ein, bei der Müssauer gegen seine langjährigen Ex-Lebensgefährtinnen Musikstücke erraten musste.

Mit von der lustigen Partie waren auch noch Stadtrat Eduard Hieß und der Direktor der Raiffeisenbank Waidhofen, Kurt Bogg.