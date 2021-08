Das Wissen, was Qualität bedeutet, geht weitgehend verloren,“ bedauert die international renommierte Textilkünstlerin Vesna. In der Kulturbrücke-Veranstaltung „Textile Kunst in Europa – Aufbruch nach dem Niedergang“ am Samstagnachmittag sprach die 86-jährige Designerin und Schöpferin textiler Kunstwerke über den Verfall der ehemals qualitativ hochwertigen Stoff- und Modeherstellung in Europa.

Vesna, mit bürgerlichem Namen Elfriede Michl, war Schülerin von Eduard Wimmer-Wisgrill, dem Gründer und Leiter der Textilabteilung der Wiener Werkstätte, sie webte auch Gobelins in der Meisterklasse von Fritz Riedl. Später lehrte sie Ornamentik und Drucktechnik an der Akademie der Bildenden Kunst in Wien. Nach Aufenthalten in Frankreich, Deutschland und Schweden gründete sie ihre eigene Handdruckerei für Mode und Interieur, das „Atelier Vesna“, und übersiedelte 1987 nach Primmersdorf im Waldviertel. Mode war und ist für sie Kunst, die Arbeit an der Schönheit, sie hat sich nie darum gekümmert, was aktuell angesagt ist.

Meisterklassen: "Praktisch abgeschafft"

In ihrer Rede in Fratres kritisierte Vesna vehement, dass die Meisterklassen an den Kunstuniversitäten im deutschsprachigen Raum praktisch abgeschafft sind. Das Interesse der Jugend wäre vorhanden, es gibt aber keine Ausbildungsmöglichkeiten für das Kunsthandwerk mehr. Im Vordergrund stehe heute die „Employability“ - das auf den Arbeitsmarkt abgestimmte Studium – und die ökonomischen Interessen anstelle der Förderung von Kreativität, kritischem Denken und handwerklichem Können der Studierenden. „Natürlich würde ich mehr verdienen, wenn ich tausende Stücke eines Modells verkaufte,“ sagte sie, „aber muss ich soviel verdienen?“

Im großen Galerieraum der Kulturbrücke Fratres sind Beispiele aus Vesnas Schaffen zu sehen, darunter ein großes Textilbild in Trompe-l’œil-Manier - einer illusionistischen Malerei, die Scheinarchitekturen schafft -, ein Kleid mit dem meistgefragten Stoffmuster der Künstlerin, das sie einem in Prinz Eugens Landsitz Schlosshof befindlichen Textil von der ostindischen Handelskompanie nachempfunden und weiterentwickelt hat, und der „braune Wald“, eine in haselnussbraun bis erdfarben gehaltene Darstellung von Bäumen, Blättern und Gräsern.

Drei Generationen Keznickl

Katharina Keznickl, die ein Atelier in Eisenreichs bei Pfaffenschlag betreibt, repräsentiert die zweite Generation der Handwerkskunst der Familie Keznickl. Im kleinen Galerieraum zu sehen ist unter anderem ein Kleid, das ihre verstorbene Mutter Gertrude - Repräsentantin der ersten Generation - aus der Seide eines am Ende des Zweiten Weltkrieges in der Nähe von Arnolz gefundenen Fallschirms fertigte.

Die im Nachlass der Mutter entdeckten Fragmente des elfenbeinfarbigen Kleidungsstücks restaurierte Katharina Keznickl wieder zum originalgetreuen Kleid. Wie sie dem Publikum erzählte, ist der Versuch der deutschen Wehrmacht, Seide für Fallschirme in Eigenproduktion herzustellen, kläglich gescheitert, die Seide musste daher aus Japan bezogen werden.

Die dritte Generation der Familie ist durch Luna – so ihr Künstlername – vertreten. Sie absolvierte das Kolleg für ModeDesignTextil in der Herbststraße in Wien und gründete das Art Cartel Vienna. Im kleinen Galerieraum sind einige ihrer Werke ausgestellt, zum Beispiel die handgefertigte Jacke „Crime Couture“ aus Seide und Samt, Umhängetaschen aus dem Stoff, mit dem vormals die Sitzbänke in den Personenzügen der ÖBB überzogen waren und der dadurch nachhaltig weiterverwendet wird, sowie auf Fotos des Fallschirm-Seidenkleides der Großmutter applizierte Graffiti.

Verführerische Kleider & Klingende Heidelbeeren

Die Sonne setzte sich endlich wirksam gegen die Regenschauer durch, so konnte die Modeschau des Ateliers Košilela im Garten des Gutshofs gezeigt werden. Die von Jiřina Pivoková und ihrer Tochter Natálie Faltýnová designten Textilien werden ausschließlich aus natürlichen Materialien aus lokaler Produktion erzeugt. Das Atelier Košilela (nach dem tschechischen Wort košile für Hemd) schafft mit traditionellen Stoffen, Spitzen, Batist und Perlmutt-Knöpfen Kleidungsstücke, die modern und nachhaltig sind. Als Models traten bemerkenswert professionell Kunden des Ateliers Košilela auf und zeigten luftige Blusen und Hemden, verführerische Kleider, Röcke und Hosen exklusiv in den Farben schwarz und weiß.

Den Abschluss bildete das Konzert des dreiköpfigen Ensembles „Mirtilli Suonanti“, zu Deutsch „klingende Heidelbeeren“. Die Musikerinnen Romina Mayer und Mária Posch (Traversflöten) und Dana Memioglu (Laute) spielten Musik, die vor 1000 bis 250 Jahren - vom Mittelalter bis zur Klassik - ausschließlich von Frauen komponierte wurde: von der heilkundigen deutschen Äbtissin und Komponistin Hildegard von Bingen über die englische Lautenistin und Tondichterin Jane Pickering bis zur italienischen Komponistin und Cembalistin Anna Bon di Venezia. Das zahlreich erschienene Publikum spendete verdienten und langanhaltenden Applaus.