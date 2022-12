Streit um Traktorkauf in Pfaffenschlag

Werbung

Nicht etwa um den Voranschlag 2023, sondern ausgerechnet um einen Traktor entbrannte in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Wortgefecht zwischen Gemeinderat Karl Weinberger (SPÖ) und der ÖVP-Fraktion rund um Bürgermeister Willibald Pollak.

Streitpunkt war die Neuanschaffung eines Kommunaltraktors, da das aktuelle Fahrzeug schon 22 Jahre auf dem Buckel habe. Kaputtes Getriebe, lädierte Bremsen, undichte Stellen – all das seien Gründe, die eine Neuanschaffung nötig machen würden. Der Traktor wird hauptsächlich für den Winterdienst und zum Laub- und Grassaugen verwendet. Der gleiche Traktor der Marke „Iseki“ soll nun in moderner Ausführung zu einem Preis von 28.500 Euro her.

Karl Weinberger störte dabei jedoch vor allem, dass man den Traktor ohne Mähwerk kaufe. „Wie wird gemäht in Pfaffenschlag? Der Gemeindearbeiter mäht mit seinem privaten Mäher, macht nach Lage der Mähortes Haufen, dann holt er den Iseki und saugt es auf. Ganz wie die Schildbürger“, sagt Weinberger.

Traktor nicht zum Mähen nutzen

Bürgermeister Pollak betont hingegen, dass der Traktor sowieso nicht zum Mähen benutzt werden soll und eher für den Winterdienst verwendet wird. „Der Winter steht jetzt vor die Tür, und wir brauchen das Fahrzeug schon. Andernfalls müssten wir wieder eine Ausschreibung machen“, erklärte Pollak.

Bei der Abstimmung wurde der Ankauf wie geplant beschlossen, wobei Weinberger dagegen stimmte.

Voranschlag trotz Energiepreise positiv

Auch der Voranschlag 2023 stand bei der letzten Sitzung des Jahres auf dem Programm. Dieser fiel trotz aufgrund der Energiepreise düsterer Prognosen doch recht positiv aus. 2022 waren im Voranschlag noch 34.400 Euro für den Strom dotiert. 2023 sind es 57.100 Euro. „Das ist schon um ein Eck mehr, aber nicht so ex trem, wenn man bedenkt, wie die Preise gestiegen sind“, meinte Gemeindeamtsdirektor Michael Annerl. Der Anschluss ans Fernwärmenetz und Stromverträge mit der WEB würden in dieser Hinsicht helfen. Auch ist seit heuer ein neuer PV-Speicher in Betrieb.

Straßenbau und Photovoltaik als größere Investitionen

Als größere Investitionen budgetiert die Gemeinde eine Erweiterung der PV-Anlage am Amtsgebäude für 20.000 Euro sowie Investitionen in die Volksschule. Dazu gehören eine Verbesserung der EDV-Ausstattung, etwa ein zweites Smartboard, und eine Sanierung des Turnsaals (in Summe 33.000 Euro).

Auch für den Straßenbau wird 2023 eine größere Summe von 160.000 Euro veranschlagt. Karl Weinberger zeigte sich in diesem Punkt jedoch unzufrieden, da noch keine konkreten Straßenbauprojekte genannt werden konnten. Der SPÖ-Gemeinderat stimmte gegen den Voranschlag 2023.

In das 160.000-Euro-Straßenbaubudget wird allerdings auch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED fallen. Die Gemeinde Pfaffenschlag verfügt derzeit über 313 Lichtpunkte, 66 davon sind bereits LED-Lampen. Die restlichen 247 sollen 2023 von der EVN ausgetauscht werden. Gesamtkosten: 115.842 Euro. Dadurch soll der Stromverbrauch bei der Beleuchtung von rund 87.000 kWh im Jahr auf maximal 50.000 reduziert werden.

