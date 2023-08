Daniela Zach ist neue österreichische Hopfenprinzessin

Beruflich ist sie als internationale Software-Beraterin europaweit erfolgreich tätig, doch ihre Freizeit verbringt sie am liebsten in ihrer Heimat im Waldviertel. So ist Daniela fleißig bei der Landjugend Weikertschlag tätig und erst seit kurzem Leiterin der Volkstanzgruppe Raabs.

„Für mich ist Dani, wie sie von allen liebevoll genannt wird, ein Vorbild dafür, dass man mit Engagement und positiver Einstellung sowohl beruflich als auch gesellschaftlich erfolgreich sein kann“ freut sich der Raabser Bürgermeister Franz Fischer. „Wir können uns als Stadtgemeinde Raabs glücklich schätzen, dass es bei uns viele Vereine gibt, wo alle bestens zusammenarbeiten, unabhängig vom Alter oder vom Beruf – dadurch sind wir eine lebens-und liebenswerte Gemeinde“.