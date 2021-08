Melissa Naschenweng heizte Fans ordentlich ein .

So etwas hatte Andy Marek auch noch nicht erlebt: In nur 20 Minuten waren die Karten für das Konzert von Melissa Naschenweng im Waidhofner Stadtpark ausverkauft. Der Abschluss der Veranstaltungsreihe "Kabarett und Musik im Stadtpark" hätte eigentlich schon am vergangenen Sonntag über die Bühne gehen sollen, doch aufgrund einer Erkrankung von Melissa Naschenweng (die NÖN berichtete) musste das Konzert auf Donnerstagabend verschoben werden. Diese Verschiebung erwies sich als Glück im Unglück, denn anders als am Sonntag passte das Wetter - einem heißen Schlagerabend stand nichts mehr im Wege.