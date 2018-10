Ein Treffen dreier Orte mit dem Namen „Karlstein“ fand am Wochenende in Deutschland, konkret in Karlstein am Main, statt. Natürlich war eine Delegation aus Karlstein an der Thaya dabei.

Das Karlsteiner Treffen war 1998 vom damaligen Karlsteiner Bürgermeister Karl Wanko ins Leben gerufen worden. Aufgrund des gemeinsamen Namens sollten Vertreter aus Karlstein an der Thaya, Karlstein am Main, Karlstein bei Berchtesgaden und Karlstejn bei Prag alle fünf Jahre zusammen kommen und sich austauschen.

42 Karlsteiner reisten daher am Wochenende von der Thaya an den Main und genossen dort die Gastfreundschaft ihrer „Namensvettern“. Sie besichtigten unter anderem die neue Sicherheitszentrale der deutschen 8.500-Einwohner-Stadt, trugen einen gemeinsamen Schützenwettbewerb aus und präsentierten Karlstein an der Thaya in einer Power-Point-Präsentation, untermalt mit Gesangsdarbietungen.

Nicht vertreten war heuer wegen am Wochenende stattfindenden Kommunalwahlen Karlstejn bei Prag. Das soll sich aber beim nächsten Treffen wieder ändern.