Blitz setzte Strohballenlager in Brand

Donnerstagnacht zog ein Gewitter über Teile des Bezirkes Waidhofen an der Thaya hinweg und sorgte für zahlreiche Blitzeinschläge. In der Katastralgemeinde Rabesreith schlug ein Blitz in ein Strohballenlager ein und setzte die 65 Rundballen in Brand. Kurz vor Mitternacht wurde das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Die Landwirte unterstützten die Einsatzkräfte, damit sich das Feuer nicht auf angrenzende Felder ausbreiten konnte.

90 Mitglieder aus sieben Feuerwehren kämpften gegen die Flammen.

