Lob von allen Seiten gibt es in Groß Siegharts für den Voranschlag 2021 – er wurde bei der Sitzung des Gemeinderates am 16. Dezember daher auch einstimmig angenommen. „Alle Fraktionen sind im Vorfeld der Veröffentlichung gemeinsam zusammen gesessen und haben daran gearbeitet“, lobt Hannes Halwachs (FPÖ) die Vorgehensweise.

Auch SP-Fraktionschef Christian Kopecek attestierte Vizebürgermeister Michael Litschauer (ÖVP), der für die Finanzen zuständig ist, dass es heuer aufgrund der Corona-Krise nicht leicht gewesen sei, einen Voranschlag zu erstellen. Da in diesem Voranschlag der Wille zum Sparen erkennbar sei, habe die SPÖ auch zugestimmt.

Litschauer selbst meint zur NÖN, dass es ihm wichtig gewesen sei, alle in die Erstellung einzubinden. Er habe versucht, vorgebrachte Wünsche der anderen Fraktionen so gut wie möglich zu berücksichtigen. Herausgekommen ist dabei ein Voranschlag, der im Ergebnishaushalt Aufwendungen von 7,37 Mio. Euro und Erträge in Höhe von 6,91 Mio. Euro vorgesehen hat. Das ergib einen Abgang in Höhe von 454.000 Euro.

Neben der Sanierung des Schlossdaches (siehe Seite 30/31) stehen laut Bürgermeister Ulrich Achleitner 2021 in erster Linie weitere Sanierungen, „die einfach anfallen“, auf dem Programm. Für Sanierungen an Gemeindestraßen sind 1,33 Mio. Euro vorgesehen. Dafür sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 1,18 Mio. Euro geplant.

Zudem werden etwa im Zuge der Arbeiten der Straßenmeisterei in Sieghartsles und Weinern dort die Nebenanlagen von der Stadtgemeinde saniert. Dafür stehen 220.000 Euro im Voranschlag. Für die Instandhaltung von Feld- und Güterwegen sind 110.000 Euro vorgesehen. Für die Sanierung der Wasserversorgungsanlage in Loibes sieht der Voranschlag 2021 181.000 Euro vor, für den Bereich Abwasserbeseitigungsanlage plant die Stadtgemeinde etwas mehr als eine Million ein.

„Wären blöd, wenn wir das nicht nutzen“

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde die Restfinanzierung von Kanal und Kläranlage. Denn da war es gegenüber den Planungen zu erheblichen Mehraufwänden gekommen. Gegenüber dem Zeitpunkt der Kostenschätzung seien die Preise bis zum tatsächlichen Umsetzungszeitpunkt explodiert, erklärt Achleitner.

Zudem seien Straßenwiederherstellungen nicht im Angebot enthalten gewesen und es habe zusätzliche Auftragsvergaben – etwa für eine Bypass-Leitung in einer Siedlung – gegeben. Für den Kanal ergibt sich so ein Restfinanzierungsbedarf von 700.000 Euro, dafür wurde ein Darlehen bei der Raiffeisenbank Waidhofen aufgenommen.

Für die Kläranlage beträgt der Restfinanzierungsbedarf 550.000 Euro. Er ergibt sich aus ähnlichen Gründen wie beim Kanal. So wurde entgegen den ursprünglichen Plänen ein Betriebsgebäude sowie eine Schlammpresse errichtet. Mit dieser Presse, mit der man auch „fremdpressen“ könne, komme aber wieder Geld herein, sagt Achleitner: „Die rechnet sich dann schnell.“ Auch hier erhielt die Raiba den Zuschlag für das Darlehen.

Für die Rückzahlung der Darlehen warte man noch auf ausstehende Förderungen. Da man in diesem Bereich in den vergangenen Jahren viel Geld in die Hand genommen habe, sei auch die Förderlage durch Bund und Land gut: „Und wenn man diese Fördermöglichkeiten hat, wäre man blöd, wenn man sie nicht auch nutzen würde“, meint Achleitner.

„Wir können für 2021 keine großen neuen Projekte aus dem Hut zaubern. Gezaubert haben wir eh bei den Ärzten und bei der Kleinkindbetreuung“, meint Achleitner.

Kleinkinderbetreuung: Lob für Umsetzung

Für letztere habe man übrigens vor wenigen Tagen bei einer Begehung im Technologie- und Bildungszentrum (TBZ) mit Experten des Landes großes Lob für die Umsetzung bekommen (die NÖN berichtete).

„Uns wurde gesagt, dass das ein Vorzeigeprojekt ist“, freut sich Achleitner. Es sei nicht selbstverständlich, dass man aus einem Bestandsgebäude eine optimale Lösung für die beiden Gruppen schaffen habe können.