Waidhofen-Land erzielte Überschuss von knapp 837.000 Euro

Gute Nachrichten also für die Zeit „nach“ Corona. Im laufenden Betrieb konnte die Gemeinde ein Plus von knapp 837.000 Euro erwirtschaften. Ausschlaggebend seien dafür laut Drucker aber natürlich auch die vielen Coronahilfen seitens Land und Bund gewesen.

Rastplatz erhält Verkaufsautomaten

Damit geht es doch etwas lockerer in das Jahr 2023. Im Gemeinderat wurden neben dem Rechnungsabschluss auch einige Projekte beschlossen, die schon recht zeitnah anstehen. Der Rastplatz für Radfahrer im ehemaligen Kühlhaus Vestenpoppen wird weiter Form annehmen. Die Fassade wird neu ausgemalt und ein Boden verlegt. Weiters soll ein Verkaufsautomat aufgestellt werden, betrieben von der Fleischerei Fleischhaker aus Groß-Siegharts.

Asphaltierung und Kanalarbeiten

Auch einige Asphaltierungsarbeiten stehen an. Betroffen sind Güterwege in den Katastralgemeinden Brunn, Buchbach, Edelprinz und Wohlfahrts. Gesamtkosten: 98.600 Euro. Weiters werden die Regenwasserkanäle in den Orten Kainraths und Brunn saniert. Die Arbeiten sollen bis Ende August durchgeführt werden.

Windräder nur unter Mitspracherecht

Zu guter Letzt wurde auch das Thema Windkraft angesprochen. Der Radlbachwald zwischen Brunn und Jaudling liegt bekanntlich in einer Zonierung für Windräder. Die Gemeinde positioniert sich nun grundsätzlich für die Errichtung, jedoch nur unter Mitspracherecht beim Bau der Infrastruktur. Außerdem sollen die Windräder möglichst weit entfernt von den Orten aufgestellt werden.

