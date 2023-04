Marktgemeinde Thaya holte Bürger vor den Vorhang

Unter den Geehrten war der langjährige Amtsleiter Alois Semper, der die Ehrenplakette in Gold für 44 Jahren im Gemeindedienst erhielt. „Als du am Gemeindeamt begonnen hast, waren einige deiner Kollegen noch nicht einmal auf der Welt - mich eingeschlossen“, sagte die neue Amtsleiterin Silke-Maria Hauer bei der Übergabe. „Dieser große Schatz an Lebenserfahrung ist es, der uns - neben deiner fachlichen Qualifikation - künftig am meisten fehlen wird. Umso glücklicher sind wir, dass du dich bereit erklärt hast, uns auch nach deiner Pensionierung zur Seite zu stehen“, fügte Hauer hinzu.

Ebenso erhielt Franz Kloiber die Ehrenplakette in Gold für 19 Jahre als Obmann der Blasmusik Thaya. Erich Gepp erhielt eine Dankes- und Anerkennungsurkunde für fünf Jahre als Obmann des SCU Thaya.

Die Marktgemeinde Thaya nutzte die Gelegenheit auch, um einige ausgeschiedene Gemeindemitarbeiter zu verabschieden. Robert Köck war 22 Jahre im Gemeindedienst tätig. Er hatte am 10. Jänner 2000 als Mitarbeiter am Bauhof begonnen und übte ab 2005 bis zu seiner Pensionierung am 31. Dezember 2022 die Funktion des Bauhofleiters aus - mit Leib und Seele und stets versucht, alle Anliegen der Bürger umzusetzen, wie Hauer betonte.

Auch Monika Spitzer war 22 Jahre am Gemeindeamt beschäftigt. Sie war vom 1. März 2000 bis zum Sommer 2022 die „gute Fee“ im Gemeindeamt.

Herta Semper, die nach sieben Jahren an der Volksschule Thaya als Nachmittagsbetreuung tätig war, konnte beim Gemeindeempfang leider nicht anwesend sein. Sie hatte am 14. September 2015 ihre Arbeit aufgenommen, und war bis zu ihrer Pensionierung Ende September 2022 nicht nur für die Nachmittags- und Ferienbetreuung zuständig, sondern hatte auch stets ein offenes Ohr für alle Anliegen. Sie unterstützte auch die Lehrkräfte im Unterricht bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen.

Ein zentraler Teil des Gemeindeempfangs war auch die Ehrung der Jungbürger (Gemeindebürger, die in den vergangenen beiden Jahren das 18. Lebensjahr vollendet haben) und die Begrüßung der Neubürger (Personen, die in den vergangenen beiden Jahren nach Thaya gezogen sind).

Bürgermeister Eduard Köck und Vizebürgermeister Franz Strohmer mit den Jungbürgern. Foto: NÖN, Michael Schwab

Bürgermeister Eduard Köck und Vizebürgermeister Franz Strohmer mit den Neubürgern. Foto: NÖN, Michael Schwab

Bürgermeister Eduard Köck (ÖVP) hielt mittels einer Bildershow Rückblick über die größeren Projekte der vergangenen Jahre und gab einen Ausblick auf die Vorhaben der näheren Zukunft. Hervorzuheben waren hier die Errichtung der neuen Kläranlage, Investitionen die Infrastruktur und Maßnahmen im Tourismusbereich wie die Sicherung des Haidlkellers, die Errichtung eines „Pumptracks“ und den Bau eines Thaya-Floßes mit dem vielsagenden Namen „Titanic“. Eine neue Attraktion stellte Köck ebenfalls vor - den Nachbau eines Erdstalls mittels 3D-Scan und 3D-Druck aus Beton, der am 21. April offiziell eröffnet werden wird.

Der neue American-Football-Verein "Woodquarter Walves" stellte sich vor. Foto: NÖN, Michael Schwab

Auch die beiden neuen Vereine in der Marktgemeinde Thaya, die „Thayaner Bogenschützen“, die im Vorjahr ihren 3D-Bogenparcours eröffneten, und der American-Football-Verein „Woodquarter Wolves“ wurden vorgestellt.

Die Musikschülerinnen Julia Rohrbeck, Emely Redl und Sophia Dangl sorgten gemeinsam mit ihrer Lehrerin Birgit Karoh für die musikalische Umrahmung. Foto: NÖN, Michael Schwab

