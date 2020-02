Köck wiedergewählt: „Arbeitsreiche Periode vor uns!" .

Der alte Bürgermeister ist der neue Bürgermeister. Dies ergab die Wahl bei der konstituierenden Sitzung am 19. Februar in Thaya. Eduard Köck will auch in den kommenden fünf Jahren auf eine gute Basis und ein Miteinander im Gemeinderat zum Wohle der Gemeinde setzen.