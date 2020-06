FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl beantragt in der Gemeinderatssitzung, die Ausgaben von 21.000 Euro für den Hochwasserschutz in Matzles zu berücksichtigen. ÖVP-Stadtrat Thomas Lebersorger erkundigt sich, ob dies „ein komplettes Hochwasserschutz-Projekt“ beinhalte. Waldhäusl verneint, das sorgt für Erstaunen.

Es gehe rein um einen Rohrdurchlass, um den „unteren Bereich“ des Ortes entlasten zu können, so Waldhäusl. Er beruft sich auf eine Studie aus 2008; die IUP GmbH werde aber prüfen, ob weitere Schritte (wie ein Rückhaltebecken) nötig seien.

„Ich verlasse mich auf die Expertise der Fachleute“, betont er. „Man kann jetzt auch noch warten, aber das liegt dann in anderer Verantwortung.“ SPÖ-Stadtrat Franz Pfabigan pflichtet bei: „Ich denke auch, dass Gefahr in Verzug ist“, denkt er an ein Video, das die letzten starken Regenfälle zeigt.

IG: Waldhäusl habe umfassendes Projekt zugesichert

„Ich gebe euch insofern recht, dass eine Dringlichkeit gegeben ist“, sagt IG-Vizebürgermeister Martin Litschauer. Waldhäusl sei aber im Stadtrat mehrmals gefragt worden, ob ein komplettes Hochwasserschutz-Projekt geplant sei: „Ja war die Antwort, das kriegen wir um 21.000 Euro und mit dieser Aussage hat der Stadtrat den Beschluss mitgetragen. Jetzt stellt sich raus, das stimmt nicht“, finde er das nicht richtig.

Man könne sich das Sitzungsprotokoll schriftlich durchlesen, erwidert Waldhäusl. „Fakt ist, dass es einstimmig ist“, hält er an dem gefällten Beschluss fest. Litschauer kontert: Es gehe – wie beim Löschteich – um eine solide Projektplanung. Waldhäusl werde sagen, dass man sich bei der ÖVP und den Grünen bedanke könne, wenn der Antrag keine Zustimmung finde. Das Projekt bleibe dann zwei oder drei Jahre liegen.

Waldhäusl: "Rohrdurchlass ist das Wichtigste"

Litschauer ist indes für ein umfassendes Projekt, möglicherweise sei ein Durchlassrohr gar nicht notwendig, wie er im IUP-Gespräch erfahren habe. „Die Studie von 2008 kann man kübeln, wir müssen uns gewisses anderes anschauen.“ Man solle sich jetzt nicht rausreden, so Waldhäusl. „Ich habe Angst, dass nächste Woche wieder etwas passiert. Der Rohrdurchlass ist das Wichtigste, das wird sich nicht ändern.“

Der ÖVP-Gegenantrag, dass sich der zuständige Ausschuss mit der Projektplanung auseinandersetzen soll, wird schließlich mit den Stimmen der ÖVP und IG angenommen. SPÖ und FPÖ sind dagegen.

Lesen Sie mehr über die Gemeinderatssitzung in der kommenden Ausgabe der NÖN Waidhofen.