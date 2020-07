Die Gemeinde Dobersberg hat einen neuen Bürgermeister: Martin Kößner wurde in der Gemeinderatssitzung am 7. Juli mit 17 von 19 Stimmen in das Amt gewählt.

Wie berichtet trat der vorher amtierende Bürgermeister Franz Traxler vor kurzem aus Zeitgründen zurück. Vizebürgermeister Lambert Handl würdigte zu Beginn der Sitzung noch einmal die Leistungen von Franz Traxler. Er beschrieb ihn als Mensch, der sich selber nie in den Mittelpunkt stellte, sondern immer für die Gemeindebürger und die Sache da war. Die langen Jahre die Traxler für die Gemeinde tätig war, könne man nicht genug schätzen. Franz Traxler war von 1990 bis 2000 Ortsvorsteher in Kleinharmanns. Von 2000 bis 2018 Gemeinderat, davon auch sechs Jahre Mitglied des Prüfungsausschusses. Von Jänner bis November 2018 war er Vizebürgermeister und von November 2018 bis Juni 2020 Bürgermeister. In Würdigung dieser 30-jährigen verdienstvollen Tätigkeit soll ihm im Rahmen einer Festsitzung der Goldene Ehrenring der Marktgemeinde Dobersberg verliehen werden.

Franz Traxler bedankte sich für die Auszeichnung und für die Unterstützung, die er von Vizebürgermeister und Gemeinderäten in seiner Amtszeit erhielt. Der neu gewählte Bürgermeister Martin Kößner bedankte sich auch nochmals bei seinem Vorgänger und bei dessen Familie für die entbehrungsreiche Zeit.

Kößner sei auch stolz, nun Bürgermeister dieser tollen Gemeinde zu sein, hätte aber auch großen Respekt vor dieser Aufgabe. Es stünden einige große Projekte bevor, die jedoch nur Miteinander und über die Parteigrenzen hinweg zu bewältigen seien. Darum wünsche er sich eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde.

In den Gemeindevorstand ist Othmar Bauer und in den Prüfungsausschuss Franz Bauer nachgerückt. Beide wurden einstimmig gewählt. Gabriele Pany aus Kleinharmanns wurde neu als Gemeinderätin angelobt.