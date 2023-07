Generalsanierung der Siedlerstraße in Dietmanns wird vorbereitet

Die Generalsanierung der Siedlerstraße in Dietmanns steht für nächstes Jahr am Plan. Inkludiert sind dabei alle Einbauten wie Gas, Strom, Wasser und Kanal. Auch die Lichtpunkte der Ortsbeleuchtung werden erneuert. In der Gemeinderatssitzung am 21. Juni wurden die Planung, Betreuung und Ziviltechnikerleistungen dafür an das Ziviltechnikbüro Micheljak um 93.526 Euro vergeben.

In einem äußerst schlechten Zustand war auch die Waldreichsstraße. Darum wurde die Sanierung auf einer Länge von 400 Metern beschlossen. Die Arbeiten wurden unmittelbar nach der Vergabe von der Firma Bitunova durchgeführt. Dazu wurde die Straße abgefräst und eine doppelte Spritzgussdecke aufgebracht. Die Kosten belaufen sich auf 13.956 Euro. Weiters führt die Firma Leithäusl diverse Ausbesserungsarbeiten an Gemeindestraßen um 21.034 Euro durch.

Eine Lösung wurde auch für die wartungsintensive Aufzugsanlage im Sozialzentrum gesucht. Die Anlage ist über 30 Jahre alt und verursacht jährliche Wartungskosten von mehreren tausend Euro. Zudem gibt es keine Ersatzteile mehr für das Modell. Deshalb wird ein neuer Aufzug von der Firma Kone zum Preis von 52.857 Euro angeschafft.

Die Gemeinde ist laufend bestrebt die Photovoltaikflächen zu erweitern, weshalb von der Firma Klinger eine 20 kWp-Anlage um 30.999 Euro angekauft wird. Die PV-Anlage soll im Herbst am Bauhofdach montiert werden, eine Bürgerbeteiligung ist wieder möglich. Der Zinssatz soll über vier Prozent pro Jahr betragen.

Seit 2016 wurden die Wasserabgaben nicht angepasst. Beschlossen wurde nun, dass mit Oktober die Wassergebühr von derzeit 1,45 auf 1,55 Euro (exkl. MwSt.). pro Kubikmeter erhöht wird. Die Wasseranschlussabgabe erhöht sich von 6 auf 7 Euro, und die Bereitstellungsgebühr von 24 auf 27 Euro. Die Abgaben liegen insgesamt im Mittelwert der Gemeinden im Bezirk.

Zwei VOR-Schnuppertickets für die Region Wien, Niederösterreich und Burgenland zum Preis von je 860 Euro werden von der Gemeinde angekauft und können von Gemeindebürgern zu festgelegten Nutzungsbedingungen unentgeltlich ausgeliehen werden.

Die Schul- und Studienbeihilfe von 115 Euro nach erfolgreichem Abschluss wurde auch auf Lehrabschlüsse erweitert.

Bürgermeister Harald Hofbauer berichtete von den Beschlüssen im Gemeindevorstand über Ankauf von sieben Laptops für die Volksschule um 3.885 Euro, sowie von vier Transportboxen für Essen auf Räder zum Preis von 1.257 Euro.

Aus dem Gemeindedienst ist in der Verwaltung Jessica Trinko und im Bauhof Kevin Trinko ausgeschieden. Der Verwaltungsposten wird nicht nachbesetzt, ein Bauhofmitarbeiter wird noch gesucht. Sabine Trimmel wird in der Schule und Nachmittagsbetreuung unterstützen.

Die angekündigte Gebarungsprüfung vom Prüfungsausschuss ergab keine Beanstandungen.