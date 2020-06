Nicht im Sitzungssaal am Gemeindeamt, sondern im Schüttkasten des Lindehofs fand die erste Sitzung des neuen Raabser Gemeinderats statt.

Grund für das Ausweichquartier waren die Corona-Abstandsregeln. Gleich zu Beginn musste die Angelobung von Philipp Witzmann (ÖVP) nachgeholt werden, da er bei der konstituierenden Sitzung am 2. März krank war. Damit sind nun alle 21 Mandatare des Raabser Gemeinderats angelobt, sie waren bei der Sitzung auch vollzählig versammelt.

Wiederherstellung nach Breitbandausbau: Zusatzarbeiten vergeben

Laufende Projekte und kommende Vorhaben sowie der Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie dominierten die Tagesordnung. Schon seit Ostern laufen im Gemeindegebiet die Wiederherstellungsarbeiten nach der Glasfaserverlegung. Ein aufwendiges Vorhaben war dabei die Wiederherstellung der Pflasterung am Hauptplatz, die gerade rechtzeitig zum Start der Schanigartensaison fertig wurde.

In der Sitzung wurden nun zusätzliche Sanierungsarbeiten, die mit dem Breitbandausbau in keinem ursächlichen Zusammenhang stehen, an die Strabag vergeben: Pflasterungen am Hauptplatz um 2.180 Euro, eine stellenweise Sanierung der Asphaltierung der Straße in der Schäferei in Raabs um 7.980 Euro, sowie die stellenweise Sanierung der Asphaltierung der Eduard-Breit-Straße in Raabs um 8.700 Euro.

55.000 Euro für Wegebau

Beschlossen wurde außerdem das Wegebauprogramm für 2020 mit einem Gesamtbauvolumen von 55.000 Euro. Der Löwenanteil davon (35.000 Euro) wird für den Radweg „Thayarunde“ im Bereich Grossau - Süssenbach - Weikertschlag - Schaditz verbaut werden. Je 2.500 Euro entfallen auf Weikertschlag (Schulakmühle) und Süssenbach, 5.000 Euro werden für den Kirchsteig in Alberndorf aufgewendet und 10.000 Euro für die Katastralgemeinde Reith.

Das größte Straßenbauprojekt des Jahres ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt Zemmendorf (die NÖN berichtete), die von der Straßenmeisterei Raabs durchgeführt wird. Die Gemeinde ist für die Nebenanlagen zuständig. Für die sinnvolle Umsetzung des Projekts wurden kleine Teile von privaten Grundstücken eingelöst.

Stadtgemeinde wird 50% des Wassers von EVN beziehen

Ein weiterer wichtiger Punkt der Sitzung war die Errichtung einer EVN-Trinkwasserleitung von Radl (Gemeinde Ludweis-Aigen) über Lindau nach Oberndorf bei Raabs zum Hochbehälter. Damit wird in Zukunft die Wasserversorgung in und um Raabs mengen- und qualitätsmäßig sichergestellt. „Die Stadtgemeinde wird rund 50 Prozent der bisher verbrauchten Menge von der EVN zukaufen“, kündigt Bürgermeister Rudolf Mayer (ÖVP) an.

Da bei der Errichtung dieser Wasserleitung auch durch einige Grundstücke der Gemeinde gegraben wird, wurden die entsprechenden Dientsbarkeitsverträge beschlossen.

Beiträge werden wegen Corona nicht vorgeschrieben

Auch Corona war in der Sitzung ein Thema: Durch den „Lockdown“ war der Betrieb der Kindergärten und Schulen von Mitte März bis Ende Mai stark eingeschränkt. Daher wurde beschlossen, die in diesem Zeitraum fälligen Beiträge wie Bastelbeitrag, Transportkosten für Kindergartenkinder oder Beiträge für die Nachmittagsbetreuung für jene Kinder, welche diese Leistungen in diesen Wochen nicht in Anspruch genommen haben, nicht vorzuschreiben.

Alle Beschlüsse erfolgen einstimmig.