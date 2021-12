Neues Auto für Feuerwehr Karlstein

In einem Dringlichkeitsantrag wurde in der Gemeinderatssitzung am 7. Dezember die Finanzierung eines Hilfeleistungsfahrzeug 3 (HLF 3), für die FF Karlstein beschlossen. Das in die Jahre gekommene Rüstlöschfahrzeug bleibt im Bestand, damit jedoch eine lückenlose Ausrüstung gewährleistet ist, kommt das neue Fahrzeug hinzu. Zudem wurde die Feuerwehr-Matrix erneuert und dabei festgestellt, dass ein HLF 3 im Stationierungsplan erforderlich ist. Für 2022 sind im Voranschlag 150.000 Euro, bei Gesamtkosten von 444.000 Euro, vorgesehen. Die Ausfinanzierung und Lieferung erfolgt 2023.

Die Gemeinde Karlstein rechnet für 2022 mit 1.362.000 Euro an Ertragsanteilen. Das sei etwas mehr als vor der Krise, da die Bevölkerungszahl leicht gestiegen sei, berichtet Amtsleiter Günther Koll. Heuer verbuchte man bei den Ertragsanteilen 1.111.200 Euro an Einnahmen.

Das größte Projekt im nächsten Jahr wird die Errichtung der Kleinkläranlage Eggersdorf sein. Der Posten Abwasserbeseitigungsanlagen ist im Voranschlag mit 880.000 Euro beziffert. Für Wasserversorgungsanlagen berechnet man 267.600 Euro, hier wird eine Wasserleitung von Griesbach nach Goschenreith verlegt.

Mehrere Kleinprojekte sind bei Straßen- und Wegebauten mit 235.000 Euro vorgesehen. Für die Güterwegeerhaltung will man 25.000 Euro investieren.

Auch in die Jahre gekommen sind Tore und Holzfront beim Bauhof. „Die jetzigen Tore sind seit über 30 Jahren im Gebrauch und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik“, erklärt Bürgermeister Siegfried Walch. Darum würden nächstes Jahr moderne Sektionaltore, eine neue Eingangstür sowie eine Holzfront für 120.000 Euro montiert und die Fassade gestrichen werden.