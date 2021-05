Bei der letzten Gemeinderatssitzung in Windigsteig waren zwei übergeordnete Themen vorherrschend, um die sich auch der Großteil der Beschlüsse drehte: So wurden zahlreiche Aufträge für diverse Bau- und Sanierungsarbeiten vergeben. Zuvor standen aber noch mehrere Punkte zur Raumordnung auf der Tagesordnung.

Im Zuge des neuen Flächenwidmungsplanes, der im Laufe des Jahres umgesetzt werden soll, gibt es nämlich einige Neuerungen. In der Gemeinderatssitzung wurden neue, vom Land vorgegebene Verfügbarkeitsverträge genehmigt. Diese schreiben vor, dass Privatpersonen innerhalb von fünf Jahren auf ihrem Baugrund auch bauen müssen. Dadurch soll laut ÖVP-Bürgermeister Manfred Herynek verhindert werden, dass Besitzer ihre Gründe brach liegen lassen, aber auch nicht verkaufen.

Auch zwei neue Bauplätze sind im neuen Flächenwidmungsplan enthalten. Die neuen Grundstücke müssen aber zuerst Kanal- und Wasseranschlüsse bekommen. Dafür nimmt die Gemeinde 35.000 Euro in die Hand und vergab in der Sitzung bereits die Aufträge. Ein weiterer Punkt umfasste die Abtretung einer Teilparzelle in Matzlesschlag. Der Beschluss war der einzige der Sitzung, der nicht einstimmig ablief. Ein PUB-Gemeinderat enthielt sich seiner Stimme.

Neue Heizungsanlage kommt im Sommer

Das Thema Auftragsvergabe nahm den restlichen Teil der Sitzung ein. So wurden die Firmen für eines der größten anstehenden Projekte, die neue Heizungsanlage für den Gemeindesaal, entschieden. Im Verbund damit soll auch ein kleiner Zubau für einen Abstellraum neben dem Saal errichtet werden. Die Kosten für beide Vorhaben belaufen sich auf rund 150.000 Euro. Insgesamt werden 200.000 Euro in das Projekt Gemeindesaal investiert.

Weitere vergebene Aufträge umfassen die Außensanierungen der Kapelle in Meires in Höhe von 8.000 Euro und eine neue Beleuchtung im Kindergarten und in der Volksschule in Höhe von 17.000 Euro. Alle Projekte sollen schon im Sommer starten beziehungsweise abgeschlossen werden.