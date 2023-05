Wasserversorgung in Raabs als zentraler Punkt

Die Wasserversorgung nahm im Rahmen der Gemeinderatssitzung einen wichtigen Stellenwert ein. Es wurden diverse Arbeiten im Hochbehälter 2 (Modsiedl) und in der Drucksteigerungsanlage in der Schulstraße beschlossen. Einerseits müssen Verrohrungen erneuert werden und anderseits muss die maschinelle und elektrotechnische Ausrüstung an den neuesten Stand der Technik angepasst werden. Die Aufträge dafür wurden an die Firma Metalltechnik Kainz GmbH in Dobersberg (Verrohrung 66.200 Euro) und an Xylem Water Solutions Austria GmbH aus Stockerau (Elekrotechnik 18.100 Euro) vergeben.

In der Katastralgemeinde Modsiedl wird derzeit durch die bestehende Trinkwassergenossenschaft die Erweiterung der Trinkwasserleitung realisiert. Ein schon seit 15 Jahren bestehender Wasserleitungsstrang soll zu Preis von 3.700 Euro von der Gemeinde an die Trinkwassergenossenschaft Modsiedl verkauft werden.

Es wurde ein Wasserlieferübereinkommen zwischen der Stadtgemeinde Raabs und der Trinkwassergenossenschaft Modsiedl beschlossen.

Weitere Beschlussfassungen: Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Weikertschlag in Höhe von 7.000 Euro zur Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges.

In der Othmar-Knapp-Straße wird an Birgit Knoblauch und Peter Weilharter eine gemeindeeigene Parzelle im Ausmaß von 744 m² zum Preis von 22 Euro pro m² (nicht aufgeschlossen) verkauft.

Aufgrund der NÖ Kinderbetreuungsoffensive soll es ab September 2024 für jedes Kind ab dem zweiten Geburtstag möglich sein, einen Kindergarten zu besuchen. Erst im Vorjahr wurde im Gebäude der Mittelschule Raabs eine vierte Kindergartengruppe eingerichtet. Nun soll auch eine fünfte Kindergartengruppe realisiert werden.

Bei mehreren Vermessungen in den Ortschaften Speisendorf, Lindau und Ziernreith wurden die Grundstücksgrenzen eindeutig festgestellt. Durch den Ausbau der Ortsdurchfahrt Großau wird von zwei Liegenschaftseigentümern Privatgrund benötigt. Diesbezüglich werden Vereinbarungen abgeschlossen. In der Katastralgemeinde Schaditz soll die Trafostation vom Ortsrand in die Ortsmitte verlegt werden.

Diesbezüglich wird ein Dienstbarkeitsvertrag zwischen der Stadtgemeinde Raabs und der Netz NÖ GmbH abgeschlossen.

Aufgrund des Sanierungskonzeptes vom 28. November 2011 wurde im Februar 2023 durch Organe der Aufsichtsbehörde eine Kontrolle bezüglich Einhaltung und Realisierung dieses Konzeptes durchgeführt. Der Bericht wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht.

Entschuldigt waren die Gemeinderäte Herbert Österreicher, Julia Muthsam und Erich Kerschbaumer. Alle Beschlüsse fielen einstimmig.

