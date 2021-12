Windigsteig: Ausblick auf 2022

Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres ist geschlagen. Mit einer komplett einstimmigen Sitzung ließ man das Jahr dabei ruhig ausklingen.

Das Hauptthema war wie für die Jahreszeit üblich der Voranschlag 2022. Die größten Investitionen gehen in den Straßenbau sowie in eine neue Kleinkläranlage. Letztere soll in Edengans errichtet werden. 190.000 Euro sind im Voranschlag dafür vorgesehen, wobei erst Aufträge vergeben werden müssen, bevor die genauen Kosten ermittelt werden können. „Die Errichtung ist mittlerweile vorgeschrieben, weil es in Edengans noch überhaupt kein Kanalsystem gibt. Alle leiten dort in eigene Senkgruben ab“, erklärt Amtsleiterin Katrin Wurth.

In den Bereich Straßenbau fällt im kommenden Jahr eine Erneuerung des Parkplatzes neben dem Gemeindesaal in Windigsteig. Dieser soll befestigt und neu gestaltet werden. Weiter umgerüstet wird auch bei der Straßenbeleuchtung. 30.000 Euro sind erneut für den Wechsel auf LED-Beleuchtung vorgesehen,

Für den Bauhof soll zudem ein neues Fahrzeug angekauft werden. „Der alte Traktor ist schon recht alt und kostenintensiv“, schildert Wurth. Die Wahl für einen Ersatz wurde noch nicht getroffen. Bis März soll aber eine Entscheidung im Gemeinderat fallen. Wichtig sei ein multifunktionelles Fahrzeug, das unter anderem auch für die Schneeräumung eingesetzt werden kann. 60.000 Euro sind dafür budgetiert.

Zu einem größeren Brocken dürfte sich auch eine Sanierung der Aufbahrungshalle entwickeln. Diese soll 2022 auf den neuesten Stand gebracht werden. So stehen Arbeiten an der Fassade, den Fenstern und der Stromtechnik an. Daneben wird auch am Friedhof gearbeitet. 2022 wird hier ein Urnenhain mit sechs Urnensäulen errichtet.

Vergeben wurde im Rahmen der Sitzung der Auftrag für die Sanierung der Fußgängerbrücke „Kapuzinersteg“ in Meires. Dieser ging für 9.636 Euro an die Firma Reissmüller. Die Hälfte der Kosten übernimmt dabei Waidhofen-Land, da die Brücke die beiden Gemeinden verbindet. Die Brücke wurde 2009 errichtet und ist an einigen Stellen bereits morsch, weshalb die Arbeiten nun nötig werden. So soll das baufällige Holz nun gegen Stahl getauscht werden.

Festgelegt wurden auch die Subventionen für Vereine und Veranstaltungen (siehe Infobox).